El video de Maradona y Messi que compartió la cuenta de la FIFA y se hizo viral: “Mostrame qué es el fútbol sin decirlo”

Hay imágenes que quedan grabadas en la memoria de millones de argentinos, sobre todo si de fútbol se trata. Y más aún si los protagonistas son Diego Maradona y Lionel Messi, dos íconos de la pelota que, para muchos, son los mejores jugadores de la historia. A raíz de esto, la FIFA publicó en las últimas horas un video que volvió a tocar las fibras de los fanáticos.

La FIFA y un recuerdo imborrable entre los dos astros del fútbol (Foto: Captura X)

“Habla Diego, escucha Leo”, escribieron desde la cuenta de X del organismo rector del fútbol a nivel mundial. Allí, se lo vio a quien era el DT de la selección argentina dándole indicaciones al futbolista rosarino durante el precalentamiento de un partido del Mundial de Sudáfrica 2010.

Mientras Messi elongaba sus piernas, Diego se le acercó. Con su intensidad inconfundible, el DT hablaba y gesticulaba. Por su parte, la Pulga, con apenas 23 años, lo miraba a los ojos y asentía. Aquel día, no solo Alemania eliminó a la albiceleste en cuartos de final del campeonato mundial, sino también terminó con la renuncia de Maradona como entrenador.

Los fanáticos no tardaron en comentar el video (Foto: Captura X)

Como era de esperar, el clip no solo recibió miles de likes, sino también infinidad de comentarios de los fanáticos de los astros del fútbol. “La mayor cantidad de talento posible en una sola imagen”; “Esos dos se deberían contar como estrellas en el escudo de Argentina” y “Dos potencias juntas”, fueron solo algunos.

En abril de este año, Maradona y Messi también fueron tendencia en X (Foto: Captura X)

Pero esta no es la primera vez que un momento del pasado es traído al presente por quienes siguieron los pasos de los futbolistas en el mundo del deporte. En abril de este año, la cuenta de X Tendencias de Deportes publicó un video en el que Diego defiende a Lionel en pleno partido, secuencia también de la Copa del Mundo de 2010.

Diego Maradona y un clip en el que defiende a Messi durante el Mundial de Sudáfrica de 2010

“”¡Karagounis, la pu** que te parió!“, se lo ve gritar y la reacción de los admiradores no tardaron en aparecer. ”Por eso y más cosas siempre fuiste y serás el más grande Diego, esa cosa del alma que te salía con cuidar a los tuyos, hoy se te extraña más que nunca”; “Andá a entender lo que dijo Karagounis jaja Messi no le entendió un ch***… Como para responderle algo" y “El más grande de todos”, le dijeron.