Emma Raducanu pidió que retiren a un niño del estadio porque lloraba durante su partido contra Sabalenka
La británica protagonizó un incómodo momento durante el Masters de Cincinnati, en el que finalmente fue derrotada por la bielorrusa
En un intenso partido contra Aryna Sabalenka en el Masters 1000 de Cincinnati, la tenista británica Emma Raducanu protagonizó un incómodo momento que se volvió viral cuando le pidió a la jueza de línea que retire a un niño del estadio porque no paraba de llorar.
Con el partido 7-6, 4-6 y el tercer set con Sabalenka 4-3 arriba, la número 36 del mundo interrumpió un saque para realizar un gesto irónico, sonreír y señalar hacia donde se encontraba el público. “Es un niño, ¿querés que saque a un niño del estadio?“, cuestionó la autoridad. Raducanu no lo dudó y respondió: ”Sí“.
Ante esta interrupción -que se dio en el marco del absoluto silencio que suelen requerir los partidos de tenis-, la jueza la indicó que podía llamar a alguien para que solucionara la situación, pero que mientras tanto el juego tenía que continuar. Raducanu se mostró disconforme pero finalmente siguió con el saque.
Finalmente, y tras más de tres horas de juego, Sabalenka venció a la británica por 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5). “Ella es excelente jugadora y buena persona; estoy feliz de haber superado un partido de tres horas y diez minutos. Espero que mañana sea un día libre”, dijo la vencedora.
La bielorrusa de 27 años admitió que su estrategia incluyó “tomar riesgos”. “Subí a la red en algunos puntos que fueron determinantes, tomé los riesgos y eso rindió fruto”, remarcó tras la victoria. Ahora, en octavos, enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro, que más temprano se impuso a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4, 6-1.
La situación del niño incómodo durante varios minutos en el partido, que ocurrió en medio de las altas temperaturas que azotan a la ciudad del estado de Ohio. En las últimas jornadas, con 32 grados de temperatura y una humedad superior al 50 por ciento, el francés Arthur Rinderknech se desmayó y no pudo completar el partido que disputaba ante el canadiense Felix Auger Aliassime.
La combinación de altas temperaturas y elevada humedad también afectó a las instalaciones del torneo, y un par de horas después del desmayo del jugador francés, se produjo un apagón masivo en el certamen, a causa de un recalentamiento en uno de los generadores de electricidad, lo que obligó a interrumpir los partidos en medio de la sesión vespertina.
El mismo lunes del incidente de Raducanu, Jannik Sinner estaba a punto de sacar en el comienzo del segundo set de su partido contra el canadiense Gabriel Diallo, cuando una alarma contra incendios empezó a sonar en el court central; rápidamente quedó expuesto que el problema era en una de las plateas cabecera, en donde se cortó la luz y se encendió de inmediato el dispositivo.
