En Peñarol admiten que Riquelme quiere contratar a Diego Aguirre como DT de Boca

Mientras Boca busca entrenador tras el fallecimiento del histórico Miguel Ángel Russo, el presidente honorario de Peñarol, Juan Pedro Damiani, confirmó que el xeneize quiere contratar al actual DT del club uruguayo, Diego Aguirre.

“Boca quiere a Aguirre, ¿sabías?“, le preguntó uno de los periodistas del programa de streaming Horas Después. A lo que Damiani respondió: ”Claro que lo sé. El que me lo planteó fue un amigo y le dije no me lo lleves porque para nosotros es muy importante... Pero es ideal para Boca, para limpiar todo. Yo no creo que Diego se vaya“.

Mientras que parte del panel del programa cuestionó que no sería una convocatoria para este año sino para el 2026, el presidente honorífico de Peñarol añadió: “No creo que se vaya, no creo... Es su lugar en el mundo, como [Marcelo] Gallardo en River, [Carlos] Bianchi en Boca. Él se queda a vivir si quiere en Peñarol: está a 15 minutos de la casa el entrenamiento, es Gardel en todos lados... Y Boca, está bien, es la adrenalina, pero no creo".

Las declaraciones del presidente de Peñarol sobre Boca

De esta forma, Damiani confirmó que Juan Román Riquelme -presidente de Boca- mostró su interés por el actual entrenador del aurinegro, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Tras el fallecimiento de Russo, Claudio Úbeda, quien se desempeñaba como su ayudante, se convirtió en entrenador interino del club de la Ribera, pero todavía no hay certezas de qué sucederá una vez que finalice el campeonato.

Boca en la Libertadores

Boca es uno de los equipos que pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2026. Tras dos años consecutivos de ausencia, el segundo máximo ganador de la historia del certamen con seis títulos -el último de ellos en 2007- quiere regresar al torneo. Sin embargo, tras la eliminación en 16vos de final de la Copa Argentina, solo tiene dos caminos posibles para clasificarse: ganar el Torneo Clausura en curso o terminar entre los tres primeros de la Tabla Anual entre los que no se hayan clasificado como campeones de algún torneo.

Actualmente, se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 17 puntos, misma cantidad que Unión y Banfield pero con mejor diferencia de gol. Se mantiene fuera de los puestos de acceso a los octavos de final, por lo que está obligado a conseguir buenos resultados en las tres fechas que quedan: vs. Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L).

Boca, en el último partido contra Belgrano. Manuel Cortina

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)