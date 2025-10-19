Claudio Úbeda se emocionó al recordar a Miguel Ángel Russo: “Es muy difícil asimilarlo”

Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y hoy entrenador de Boca Juniors tras el fallecimiento del histórico entrenador, habló en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo por 2-1 contra Belgrano de Córdoba.

Luego de una semana con mucha carga emotiva por el fallecimiento de Russo, el exjugador de Racing hizo un párrafo aparte del análisis del partido y prefirió recordar al DT, quien, en las últimas semanas, había tenido una marcada recaída en su estado de salud.

Claudio Úbeda se emocionó al recordar a Miguel Ángel Russo ALEJANDRO PAGNI - AFP

“Para nosotros estas últimas semanas fueron duras porque sabíamos la situación de Miguel y cada día en el entrenamiento mirábamos al banco a ver si él estaba todavía y nos daba alguna indicación o alguna señal”, indicó, conmovido, Úbeda, quien quedó a cargo del primer equipo de Boca junto a Juvenal Rodríguez.

En esa misma línea, el Sifón, como lo apodan, destacó: “Lo vamos a recordar siempre de esa manera. Es muy difícil asimilarlo tan rápido, no solo en lo humano sino también en lo deportivo”.

Con la intención de reforzar lo anímico en la previa al partido contra Belgrano, Úbeda remarcó el compromiso de sus dirigidos en este momento tan particular: “Hablamos con los jugadores que debíamos potenciar lo que pasó y hacerlo positivo, que es lo que Miguel siempre quería: que el fútbol esté por encima de todas las cosas. Estoy seguro de que él hizo fuerzas para que nos vaya bien”.

Leandro Paredes se lamenta durante el Encuentro entre Boca Juniors y Belgrano de Cordoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. En el estadio Alberto J. Armando, el 18 de octubre de 2025. Manuel Cortina

En lo estrictamente futbolístico, Boca Juniors fue ampliamente superior a su par de Córdoba, pero lejos estuvo de poder plasmarlo en el resultado. Por el contrario, Belgrano, aprovechó las únicas dos chances de peligro que tuvo y las cambió por gol.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Lautaro Di Lollo cometió un penal infantil a Lucas Passerini y este último se encargó de ejecutarlo para el 1-0; minutos después, en una jugada desafortunada, Leandro Paredes convirtió un gol en contra que le dio aún más respiro a Belgrano. Sobre el final, Exequiel Zeballos definió cruzado ante la salida del arquero para el descuento que terminaría siendo definitivo.

El emotivo homenaje de Boca a Miguel Russo

El pasado 8 de octubre falleció Miguel Ángel Russo. A raíz de esta conmovedora noticia, Boca Juniors veló sus restos en La Bombonera para que los hinchas pudieran ir a despedirlo. Unos días más tarde, la dirigencia del Xeneize armó una nueva despedida al histórico entrenador en la antesala al encuentro con Belgrano.

El homenaje de Boca a Miguel Russo

Con Claudio Úbeda y Leandro Paredes a la cabeza, director técnico y futbolista recibieron una camiseta de Boca sujeta con globos, que, minutos después fue liberada y se elevó hacia el cielo en honor a la memoria del entrenador.

El homenaje de Boca a Miguel Russo Manuel Cortina

Este gesto generó el aplauso de todos los presentes en el estadio, incluidos los jugadores de Belgrano, que se solidarizaron con sus colegas y se unieron al minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos que dejó una huella imborrable en Boca al conquistar la Copa Libertadores de América 2007.