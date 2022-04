Enzo Fernández: entre lágrimas y estadísticas, cómo se convirtió en fundamental para Gallardo y un “problema” para Scaloni

Enzo Fernández trota hacia la línea de cal, mira a su alrededor y no lo puede creer. Tiene que pellizcarse para darse cuenta del momento que está viviendo. Exhausto tras otra muy buena actuación, levanta las manos, saluda y aplaude, mientras Marcelo Gallardo lo espera para darle un abrazo, una palmada y una felicitación a la que también se suman Matías Biscay y el resto de los integrantes del banco de suplentes. Mientras tanto, los 72.054 espectadores que colmaron el Monumental se funden en un grito inolvidable tras la victoria ante Argentinos por 4-2: “Olé, olé, olé, olé… Enzo, Enzo”. Sí, la misma ovación que recibe el experimentado Pérez en cada partido de local, esta vez fue para el joven Fernández. Y no es más que un premio al mérito.

Con talento, constancia y esfuerzo, el volante de 21 años se ha transformado en uno de los mejores jugadores de la actualidad del fútbol argentino. Su nivel crece y su juego sigue sumando variantes tanto en ataque como en defensa para ayudar al equipo. Tras marcar un gol contra Defensa y Justicia y convertir y asistir ante Argentinos, el público millonario lo ovacionó. Y la emoción se adueñó por completo del joven de San Martín que llegó a River cuando tenía cinco años desde el Club La Recova de baby fútbol y hoy, 17 años después, emociona a los hinchas de River.

Emoción y sentimientos, Enzo Fernández y River volvieron a encontrarse el año pasado Alfieri Mauro - La Nacion

“Estoy muy contento. Siempre soñé con hacer un gol acá. Este es mi sueño. Estoy viviendo un momento hermoso en el club. Me emociono al hablar. Que me ovacione el Monumental de esta manera… me pone muy contento. Estoy cumpliendo mi sueño, el de mi familia, mis viejos. Me emociona todo lo que luché desde chico, lo que me costó estar acá. Irme a Defensa, volver… fue duro. Me costó, por eso, que hoy se me cumpla todo esto me hace feliz. El equipo me ayuda, el cuerpo técnico me da confianza y estoy muy agradecido con ellos. Estoy en el lugar que soñé”, comentó Fernández en diálogo por ESPN, con los ojos muy brillosos.

Tan fundamental es Enzo que disputó 10 de los 11 partidos de River en 2022 entre Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa de la Liga y suma 873 minutos, siendo únicamente superado por Franco Armani (990′ en 11 juegos). De acuerdo a los números de Opta, es junto con Santiago Simón el máximo asistidor con tres pases gol y marcó tres tantos , por lo que estuvo directamente relacionado con seis goles del Millonario en el año, logrando el segundo mejor registro detrás de Julián Álvarez (cinco goles y dos asistencias). Llegar con buena posición de remate a la medialuna o a los primeros metros del área rival es uno de los movimientos que más ha pulido en este año.

De cara al gol: otro registró que mejoró Enzo, con cada vez más presencia en el área adversaria Alfieri Mauro - La Nacion

Pero no todo queda ahí. También es el jugador con más toques de balón por partido (83.3) y el segundo con más pases intentados por juego (67.6, sólo por debajo de los 69.2 de David Martínez) y asistencias de remates (2.3, detrás de las 2.9 de Álvarez). Además, por otro lado, cometió 11 faltas y recibió 10 , pero solamente fue amonestado en una ocasión en los diez partidos disputados en el año. Fútbol total.

Su presente en River tuvo un quiebre absoluto en el cierre del semestre pasado. Ante las lesiones de Nicolás De la Cruz y Enzo Pérez, entre octubre y noviembre, el joven Enzo se transformó en una pieza fundamental del equipo. El transcurrir de los partidos le dieron roce y confianza. Dos aspectos fundamentales en el profesionalismo.

De carta de rotación a indispensable en un abrir y cerrar de ojos. Ya sea como rueda de auxilio de Pérez en los esquemas 4-2-3-1 y 4-3-2-1, como enganche detrás de los delanteros en el 4-1-3-2 o como volante interno en el 4-1-4-1, su nivel siempre parece estar en alza. Y por eso los clubes del Viejo Continente ya empiezan a posar los ojos en él: la prensa europea destaca que Manchester City –recientemente se aseguró a otra joya de River, Julián Álvarez– lo sigue con sus ojeadores en Sudamérica, al igual que Milan, Inter y Real Madrid, entre otros.

Una radiografía de Opta sobre dónde se mueve Enzo Fernández; un jugador de toda la cancha

“Yo tengo la cabeza en River y estoy disfrutando el momento. Después se verá”, respondió Fernández, con serenidad, al ser consultado sobre el rumor del City. Y más allá de que ya fue convocado en noviembre del año pasado por Lionel Scaloni, el cuerpo técnico de la selección argentina también sigue de cerca su crecimiento. Es el clásico mediocampista ‘box to box’ que encaja perfectamente con las características de juego del equipo nacional. Aunque el Mundial de Qatar 2022 parece una utopía a solo siete meses de su inicio y con una lista que parece conformada, su futuro tendrá color albiceleste en el corto plazo. Al menos, eso indica un camino tan promisorio.

“Enzo Fernández es un jugador que a su corta edad ha madurado muchísimo. Se lo ve con mucha confianza, un temple y un desarrollo en su juego para estar cada vez mejor. Se potencia día a día y eso también te lo dan los partidos, la continuidad y sentirse cómodo en el equipo”, destacó Gallardo en conferencia de prensa ante la consulta de LA NACION.

Los remates, una especialidad de Enzo Fernández

“Siempre lo habíamos observado con un gran futuro dentro de su desarrollo juvenil. Después salió a tomar continuidad afuera, lo hizo en un muy buen equipo de Defensa y Justicia y le sirvió para sumarse con nosotros otra vez. Agarró una dinámica diferente a la que venía teniendo, pero con un proceso diferente en el fútbol profesional. Eso nos vino muy bien. Que él siga mejorando y esté abierto a no conformarse y a seguir incorporando cosas habla de su muy buena cabeza para seguir potenciando lo bueno que tiene. Eso nos da frutos ahora y al hincha le va a seguir dando lo mismo porque es un jugador cada vez más completo”, agregó el director técnico.

Mientras River busca su mejor versión sostenida en el tiempo para llegar afilado al tramo final del semestre, Enzo Fernández se erige como figura absoluta. Un mediocampista tan joven como completo que, a los 21 años, brilla en el fútbol argentino y empieza a aparecer con fuerza en las vidrieras europeas. Su paso por Defensa y Justicia en la temporada 2020/2021, que incluyó 33 partidos y títulos de Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, le permitió dar un salto de calidad en su juego para afianzarse en la primera división.

Enzo Fernández volvió a Núñez en junio del año pasado y en pocos meses se asentó en el equipo titular. Hoy es inamovible para las intenciones de Marcelo Gallardo, su juego no para de crecer y el hincha empieza a vivir una nueva historia de amor con otro Enzo que lleva en los genes el ADN riverplatense.