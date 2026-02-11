Escándalo en los Juegos Olímpicos de Invierno: atletas denuncian que se les rompen las medallas durante las celebraciones

Transcurridos cinco días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Italia, los deportistas que se consagraron en diferentes deportes elevaron una particular queja: las medallas se salen de la cinta que las sujeta y, al caer al piso, se resquebrajan.

La primera voz en alzar una queja fue Breezy Johnson, la deportista estadounidense que practica esquí alpino. En conferencia de prensa, la mujer mostró cómo la presea se desprendió de la soga y causó cierto revuelo entre los periodistas y organizadores del evento, que tomaron nota del desperfecto y le dieron otra medalla.

La queja de Breezy Johnson por la confección de las medallas de los Juegos Olímpicos

“Estaba tan contenta después de recibirla que saltaba sin parar y se cayó del cordón. Pesa más de lo que pensaba. Quizás por eso cedió la cinta. Y eso que los italianos son conocidos por su talento como ingenieros”, lanzó irónicamente la estadounidense para graficar cómo vivió este momento tan particular en la celebración de un Juego Olímpico, donde la medalla es el objeto más gratificante que pueden recibir los participantes.

Breezy Johnson muestra el colgante sin la medalla

Ante esto, el sitio The Guardian elaboró un informe donde se explicó que el cordón que sujeta la medalla tiene un “mecanismo de desprendimiento obligatorio por ley“ que permite que la presea se libere de forma ”automática" al tirar con fuerza.

Luego de este llamado de atención, un video de Justus Strelow, el biatleta alemán dueño de la medalla de bronce en relevos mixtos 4x6km, volvió a poner sobre el tapete esta problemática al desprenderse la presea cuando saltaba de emoción por su conquista.

Justus Strelow, deportista alemán, festejó su logro y su medalla cayó al piso

“¿No debería celebrar?”, indicó en el posteo, sumado a un emoji de un guiño de ojo, para suavizar este inconveniente. En el registro fílmico se observa cómo la delegación alemana festeja alocadamente y, al caer la medalla, se produce un ”Uh" al unísono que se entremezcla con risas.

La publicación de Justus Strelow

Las patinadoras Alysa Liu y Jackie Wiles también se sumaron a la lista de deportistas aquejados por el desprendimiento de la circunferencia que, en algunos casos, se partió a la mitad y debió ser reemplazada de inmediato.

A raíz de lo sucedido, Andrea Francisi, director de operaciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, tomó nota sobre el asunto e indicó: “Queremos entender con precisión la naturaleza del problema. Vamos a conceder una atención máxima a las medallas. Evidentemente, queremos que ese momento de la entrega de medallas sea perfecto, ya que es uno de los más importantes para los deportistas”.

Esta situación no es nueva en un Juego Olímpico. En París 2024, un centenar de deportistas devolvieron sus medallas por distintas fallas, como la rajadura de las mismas o quebraduras. En esta ocasión, cuatro de casi 3000 atletas volvieron a poner el tema en la agenda, por lo que el comité organizador analizará qué decisión tomará al respecto para solucionar el tema de manera definitiva.