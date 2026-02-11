Habló la exnovia del biatleta noruego que confesó haberla engañado tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos

La exnovia del biatleta noruego Sturla Holm Laegreid se hizo famosa sin quererlo. Minutos después de ganar la medalla de bronce en el biatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina (Italia), el deportista de 28 años confesó lo apenado que estaba por haber engañado a su pareja. Este miércoles, el diario noruego VG publicó una carta de la mujer, que no olvida los hechos.

“Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor tan pública ante todo el mundo. No pedí que me pusieran en esta situación y es difícil estar ahí. Hemos tenido contacto y él conoce mis sentimientos al respecto”, recordó la mujer, cuyo nombre ni sus datos personales fueron divulgados porque prefirió el anonimato.

La emoción del noruego Sturla Holm Laegreid, quien luego de ganar la medalla de bronce en el biatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno confesó que le fue infiel a su pareja FRANCK FIFE� - AFP�

Además, la mujer aprovechó para agradecer a sus seres queridos por estar cerca suyo en los últimos días. “A mi familia y amigos, que me han abrazado y apoyado durante este proceso, y a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado conmigo, sin saber quién soy”.

También señaló que el martes, el foco de atención debía pertenecer a Sivert Guttorm Bakken, el biatleta noruego que falleció justo antes de Navidad del año pasado. “Fue conmovedor ver cómo Sivert fue incluido en la victoria”, dijo, refiriéndose a cómo el ganador de la carrera, Johan-Olav Botn, gritó: “¡Lo logramos, Sivert!” a las cámaras de televisión tras cruzar la meta.

Laegreid, por su parte, emitió un comunicado que, se supone, será su última declaración al respecto: “Mis disculpas a Johan-Olav [Botn, el noruego que ganó la prueba el martes], quien merecía toda la atención tras el oro. También a mi exnovia, quien involuntariamente terminó en el foco mediático. Espero que esté bien. No puedo cambiar esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas al respecto”, sentenció.

El noruego Sturla Holm Laegreid reconoció haberle sido infiel a su pareja tras ganar la medalla de bronce en biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno Captura de Pantalla

La declaración tras el bronce olímpico

El noruego Sturla Holm Laegreid sumó este martes a su medalla de bronce en biatlón —deporte que combina exigentes carreras de esquí de fondo con la precisión del tiro— en los Juegos Olímpicos de Invierno una inesperada confesión en vivo. Reconoció haberle sido infiel a su pareja y le pidió públicamente una nueva oportunidad. Sus declaraciones sorprendieron tanto a espectadores como a periodistas.

El biatleta hizo la revelación ante la televisión pública de Noruega después de quedarse con el tercer puesto en una prueba que ganó su compatriota Johan-Olav Botn, mientras que el francés Eric Perrot obtuvo la plata. “Hay alguien con quien quería compartir esto que quizá no esté mirando hoy”, comenzó Laegreid.

Un deportista se quebró tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno e hizo una insólita confesión en vivo

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa del mundo. Hace tres meses le fui infiel”, expresó entre lágrimas. “Se lo conté hace una semana. Fue la peor semana de mi vida”. Sin mencionar el nombre de la mujer, el deportista, de 28 años, la comparó con el galardón más codiciado de la competencia.

“Tenía una medalla de oro en mi vida, y probablemente haya muchos que ahora me miren de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella”, señaló a continuación. Y completó: “El deporte ha pasado a ocupar un lugar un poco distinto en mi vida en los últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella”.

El momento en el que el noruego Sturla Holm Laegreid cruza la meta en el biatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina ODD ANDERSEN� - AFP�

Más tarde, en diálogo con el diario noruego VG, amplió: “Me di cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo seguir ocultándole algo. La única forma de resolverlo era decirle la verdad, poner todas las cartas sobre la mesa y esperar. Hice esto por ella, y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder”.

Admitió que se encontraba especialmente sensibilizado tras la competencia, disputada semanas después de la muerte de su compañero de equipo Sivert Guttorm Bakken en diciembre. “Por supuesto, ahora espero no haber arruinado el día de Johan”, dijo en alusión al ganador de la prueba. “Quizás fue muy egoísta de mi parte dar esa entrevista. Así que, sí, no lo sé. Estoy… un poco… no sé… no estoy realmente aquí, mentalmente. Veremos qué pasa”, comentó. Ya había pasado entonces una hora desde su confesión televisiva.

En otra conversación con VG —cuando su confesión ya se había convertido en uno de los temas más comentados de la jornada olímpica—, el atleta reiteró su arrepentimiento y volvió a pedirle a su pareja una segunda oportunidad. “Se lo conté hace una semana y entonces todo terminó, por supuesto. No estoy listo para rendirme… estoy asumiendo las consecuencias de lo que hice. Me arrepiento de todo corazón”, afirmó.