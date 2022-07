“Los jugadores de Vélez eran roedores”: el análisis de los periodistas de ESPN tras la derrota de River

Los periodistas de F12 (ESPN) analizaron este jueves la caída de River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield. El equipo de Marcelo Gallardo perdió por 1 a 0 en el estadio José Amalfitani, y mostró una versión muy por debajo de las expectativas. Por el contrario, el “Fortín” logró imponer las condiciones en el campo de juego, y fue claramente superior a su rival. En cualquier caso, el encuentro resultó atractivo para los espectadores neutrales, ya que no hubo casi interrupciones y hubo pasajes de buen juego.

El animador del ciclo de ESPN, Mariano Closs, consideró que “se dio un partido fenomenal (...) desde el momento inicial”, y resaltó la valía de los jóvenes futbolistas de Vélez. “Ojalá, mantengan a lo largo de su carrera esta forma”, dijo. Al mismo tiempo, consideró que “la serie está abierta” porque la diferencia es de un solo gol. Por su lado, el columnista Mariano Juan consideró que “lo único positivo de River ayer fue el resultado”. A la vez, el exjugador opinó que “Franco Armani explica que siga vivo River”.

Por su parte, el periodista Esteban Edul estimó que, en el partido, Vélez se pareció al River de otras ocasiones. “Siempre decimos que River tiene para los partidos de copa una energía distinta. Puede tener alguna imperfección, pero cuando tiene un partido de copa, se presenta. El que se presentó ayer fue Vélez, porque tiene buenos jugadores, los veíamos, pero se presentó con una energía, comiendo”.

En ese momento, intervino la periodista Luciana Rubinska, y graficó la actitud de los futbolistas velezanos con una comparación: “Los jugadores de Vélez eran roedores. Cada vez que agarraba la pelota un jugador de River, había dos o tres. Pero a eso, le agregaron juego”.

Velez vs River. 29-06-22 FOTOBAIRES/Nicolas Aboaf

Poco afecto a ese tipo de animales, entre risas, Closs le pidió a su compañero que busque otro ejemplo. “A mí, me dan cosa. Buscame una ardilla, otro bicho. Lo que vos quieras. Ese es feo”, señaló jocosamente. Para justificar la analogía, Rubinska contestó: “Pero viste que muerden, molestan, están encima. Y así jugaron los 90 minutos, todo el partido”.

Por último, Mariano Juan fue lapidario en su análisis del conjunto millonario: “Lo que siempre he destacado de River es que es un equipo competitivo. Te hace goles; si no, te presiona, si no, es intenso, si no, compite. Ayer, no hizo ninguna. Hasta los duelos individuales. Los perdieron todos”.

La fuerte autocrítica de Gallardo

Tras la finalización del partido, el entrenador de River no ocultó sus sensaciones por el mal desempeño de su equipo: “La incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez hizo que no nos encontráramos futbolísticamente. Intentamos con variantes, pero no las encontramos, y cuando el equipo juega mal, no hay muchas explicaciones: juega mal. Somos conscientes de eso, que tenemos que mejorar para el partido que viene, pero la serie gracias a este resultado está abierta, y la semana que viene hay que cambiar la imagen que dejamos hoy”.

Marcelo Gallardo, DT de River JUAN MABROMATA - AFP

Al mismo tiempo, destacó que el aspecto positivo es que la desventaja en el resultado es menor. “Me voy con la sensación de que no recuerdo haber sentido que no estuvimos, en un partido de Copa Libertadores, en una serie inicial. Pero dentro de todo lo malo, la ventaja es mínima. Me queda la tranquilidad de que peor no podemos jugar, y que todo lo que venga es positivo. Primero hay que reconocer, luego asimilar, y después empezar a pensar en que todo lo que venga tiene que ser mucho mejor de lo que fue esta noche. Esto hay que aceptarlo, pero con la fe intacta de que en nuestra cancha podemos revertirlo. Este partido nos va a enseñar mucho y el que viene va a ser totalmente distinto”.