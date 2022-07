“Me pongo loco”: Ruggeri estalló al enterarse de lo que hicieron los campeones del mundo del 78

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, estalló este lunes tras conocer la noticia de que algunos futbolistas del plantel de la selección argentina que salió campeón en el Mundial 78′ tuvieron que vender las camisetas de aquel torneo por una cuestión económica. La noticia la dio a conocer Miguel Oviedo, quien trabaja como recepcionista en un polideportivo, y admitió que algunos compañeros se deshicieron de lo más preciado para poder sobrevivir, aunque aclaró que él no lo hizo.

Indignado, Ruggeri opinó que la AFA debería hacer un museo donde se exhiban las casacas de los jugadores que se coronaron en el 78′ y el 86′, y auguró por un triunfo de la “Albiceleste” este año para que los actuales futbolistas los ayuden en sus reclamos. Tras un gracioso intercambio con el conductor Sebastián Vignolo, en el que se planteaba la posibilidad de una presunta división de bienes con su pareja Nancy, Ruggeri aclaró que la camiseta se queda con él, y que con el paso del tiempo, será heredada por sus hijos, nietos y bisnietos”.

El “Cabezón” reveló que les enseñó a sus familiares que la prenda esté siempre en su hogar. “Tiene que quedar ahí. No se puede un día ofrecer, vender”. En broma, Vignolo lo chicaneó al exdefensor y le dijo: “Suponete que Estefan esté de novio y el suegro le pide...”. “El suegro qué va a llevar. Fanito no entrega. Él ya sabe. Es de él, es para él. Es un orgullo que tiene que tener”, agregó.

Argentina campeón del 78´ Archivo

Por otra parte, contó que tiene el short del “Tata” Brown, y prometió que, próximamente, lo llevará al programa. “Si ustedes lo ven, dice: ‘No se puede haber puesto esos pantaloncitos’. Eso no se vende. Más allá de la situación, esas cosas no se venden”, reforzó. Luego, fue al punto central de su argumentación: “Me pongo loco cuando hay jugadores que, por muchas necesidades, tienen que hacer esto de desprenderse de una ropa, de algo de lo que hicimos tan grande a la Argentina. Me pone loco porque, ¿cómo puede ser que no haya un museo de la selección? A los dirigentes se los digo”.

Asimismo, se preguntó por el destino final de la vestimenta que utilizó Diego Maradona frente a Inglaterra, que recientemente fue vendida por millones de dólares: “¿Cómo va a estar dando vuelta una remera de Maradona y que se la lleve alguien de Arabia porque tiene guita? ¿Cómo esa remera no va a estar en un museo?”. Después, consideró que tendría que existir un lugar donde se muestren las reliquias argentinas, y que un porcentaje de las ganancias por las entradas, sea destinada a los exfutbolistas: “Que les den una plata, un porcentaje. Un día, te enteras que vendió la remera, medalla, botines. ¿No les da vergüenza a los dirigentes?”.

Acto seguido, se remitió a la actualidad, y compartió su sensación de que la selección puede lograr algo importante en Qatar, y cómo eso redundaría en un beneficio para todos los planteles laureados. “Ojala que a fin de año estos chicos salgan campeones del mundo. Algunos bo... dicen ‘no quieren que gane’. ¡Que no! Yo quiero que salgan campeones del mundo porque nos van a ayudar, porque ellos ya no necesitan. Ellos van a estar bien por cómo les fue, por el dinero que ganan. Y entonces, van a pelear con nosotros, con todo el peso que eso significa. El capitán, Messi, con todo el grupo atrás, vamos a pelear por los tres. ¿Sabés la ayuda que nos pueden brindar? Y terminar nuestras vidas de la mejor manera”. “¿Como puede ser que un montón de los del 78′, que nos dieron tantas alegrías, tengan problemas? No tienen obra social”, añadió.

A su vez, sugirió que la sede de la AFA se convierta en un centro de exhibición de la historia del fútbol argentino. “No me entra en la cabeza como no se hace un museo. La AFA, ahí en Viamonte: ciérrenla ya. Tienen todo el predio. Metan en Viamonte, que hay un montón de hoteles, de turismo: un museo del futbol argentino. Señores: ‘este piso es del 78, este es del 86, este es del 2022″, ejemplificó.

Emocionado, Ruggeri agregó: “No teníamos consciencia en ese momento, pero hoy sí, de lo que significa la camiseta. Te pueden ofrecer plata. Los que mas o menos estamos bien, no podemos entregar esa reliquia. Me costó años de vida, y todo lo que contamos con Bilardo para llegar a eso. No se puede entregar. Es como entregar el arma en la guerra. Y nos vencieron. Los jugadores argentinos ya no tenemos fuerza para pelar”.

En 1986 la Selección Argentina se consagraba campeón del Mundo en México. Fuente: Archivo.

Al mismo tiempo, consideró que “tendría que salir natural de los dirigentes” el reconocimiento a los campeones del mundo. “Reconózcannos, ya. Ya lo hicimos. Sí, quiero que me den. Ahora, voy a exigir yo. Porque me rompí el cu... para lograr el campeonato del mundo. Nos matamos, nos costó un montón, y cada uno de ustedes sabe lo que nos costó estar ocho años con Bilardo. No nos dejaba ver a nuestros hijos recién nacidos, no podíamos ir a ningún lado, casarnos, hacer nada”.

Por otra parte, se refirió a los fallecidos campeones: “Vayan a la casa de Cuciuffo. Ni saben lo que es la familia estos muchachos. Cuantos hijos tiene, cómo está la mujer. El del Tata, los del 78 también que han fallecido muchachos. Nuestro medico, los de antes, el kinesiólogo. Los tipos que han dejado un montón de cosas por hacer grande al futbol. ¿Quién lo hizo grande? Nosotros. A mí, ya no me da vergüenza decirlo porque nos costó un montón loco llegar a eso. Al fútbol argentino lo hicimos nosotros y están ahí por nosotros. Muevan el culo de una vez”.

También pidió un reconocimiento en el predio de Ezeiza. “Que malos son con nosotros. Fuimos pibes y metimos los huevos y salimos campeones del mundo. Me encantaría que pongan un mural inmenso del 78′, del 86′, y que pongan a fin de año, ojalá, el del 2022. Me encantaría, así les podemos avisar a los muchachos que estamos con problemas, y estos pibes nos pueden ayudar ahora que tienen toda la fuerza. Cuando dejas de jugar olvidate, estas afuera”.

Argentina campeon del mundo 86 Roberto Azcarate/Télam/Archivo

Además, relató las dificultades que tiene para ingresar al predio. “Cuando llego, tengo que decir ‘Moschella, ¿me autorizás para que pase? Y decí que la gente de la policía que cuida el predio, cuando me ven, qué hacés Cabezón? Dale, pasá. Si no, no tenés autorización. Tenes que estar pidiendo permiso. Tendríamos que tener un carnet que decís toma. Muévanse”.

En tanto, recordó el momento en el que le pidió una ayuda a Julio Grondona para los laureados futbolistas. “Nos depositan después de llorar 15 años. Empecé con reuniones con Grondona. Le lleve la lista. ¿Te parece que te tengo que traer la lista de quiénes somos? No podes ser tan tu.... Hoy, nos depositan un dinero que si lo llegan a ver, es el hazmerreír de todo. Ni para la obra social nos alcanza”.

Por último, reiteró que les corresponde que nos den a nosotros todo lo que quedamos en el camino para jugar para la Argentina. Porque jugábamos con el corazón, no jugábamos por plata, no nos importaba nada. Ni que hablar el premio que nos dieron. Ahora, yo les reclamo: téngannos bien. Es el deber de ustedes, la obligación. Nos estamos muriendo No me vengan después con un homenaje paren el futbol minuto de silencio. Hacémelo en vida, monstruo. Felicidad en vida. Lo que siento en la calle, la quiero sentir de ustedes los dirigentes. No hicieron nada. Yo quiero eso. Todo a estos chicos que van a ir a jugar el Mundial porque para mis van a dar una alegría a fin de año pero a nosotros también tenemos ahí allá arriba como corresponde.”