Final de la Champions League. Real Madrid y Liverpool paralizan al mundo del fútbol: horario, TV y posibles formaciones

Real Madrid y Liverpool se ven las caras en una nueva final de Champions League. “La Casa Blanca” busca su “Orejona” número 14, mientras que los Reds van por la séptima. El encuentro se disputa en París, desde las 16, y lo televisa ESPN. El conjunto merengue llegó al partido decisivo tras derrotar agónicamente al Manchester City. En tanto, los dirigidos por Jürgen Klopp, vencieron a Villarreal, una de las sorpresas del torneo.

Se trata de dos clubes legendarios en Europa. La última vez que se vieron las caras fue en la edición 2021, cuando el por entonces equipo de Zinedine Zidane se impuso y llegó a las semifinales, donde caería frente a Chelsea. Sin embargo, el antecedente más reciente de una final entre ambos se dio en 2018.

Aquella vez, Real Madrid ganó por 3 a 1 gracias a una fatídica actuación del arquero Loris Karius, cuya carrera dio un vuelco desde entonces. Según relató tiempo después, no se encontraba en condiciones de guardar la meta. Su intervención en dos de los tres goles dejaron un gusto amargo en la afición del Liverpool. En tanto, Mohamed Salah tuvo que salir del partido luego de que Sergio Ramos lo golpeara. Las condiciones de la final, en otras palabras, no fueron las más ordinarias.

Hinchas del Real Madrid en Paris. Petr David Josek - AP

En esta ocasión, sin embargo, Liverpool no está exento de traspiés. Su volante central Thiago Alcantara tiene una condición física diezmada, al igual que Fabinho. Ninguno de los dos futbolistas tiene su titularidad asegurada. Por el lado de Real Madrid, las cosas parecieran estar un poco más claras. Campeón de La Liga, y envalentonado por dos remontadas épicas en cuartos y semifinales, el equipo español pareciera llegar con un plus de ventaja por sobre los ingleses, que perdieron la Premier League a manos del City de Guardiola, no sin antes dar una férrea batalla.

Duelo de gigantes, el partido promete paralizar al mundo, y no solo por lo deportivo. Antes del pitido inicial, la artista Camila Cabello dará un show musical. Se espera que el estadio Saint Denis esté colmado.

Hasta las últimas horas, el evento no concitaba toda la atención de la ciudad luz. En paralelo, está teniendo lugar en París el grand slam de tenis Roland Garros, y el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1.

La probable formación de Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Thiago Alcántara, Robert Henderson, Naby Keïta; Mohammed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz. DT: Jürgen Klopp. La probable formación de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema y Vinicius.

La agenda del fútbol en la TV el sábado 28 de mayo

Champions League

16:00 Final. Liverpool vs Real Madrid (ESPN)

Primera Nacional

15:30 Flandria vs Villa Dálmine ( TyC Sports Play )

) 15:30 Instituto vs Chacarita ( TyC Sports )

) 15:30 Sacachispas vs Guillermo Brown ( TyC Sports Play )

) 18:00 Tristán Suárez vs Def. de Belgrano ( TyC Sports Play )

) 19:10 Quilmes vs Atlanta (TyC Sports)

Primera B

13:05 Deportivo Armenio vs Comunicaciones ( TyC Sports Play )

) 15:30 Talleres (RE) vs Colegiales ( TyC Sports Play )

) 15:30 Defensores Unidos vs Acassuso ( TyC Sports Play )

) 15:30 Villa San Carlos vs Argentinos de Quilmes ( TyC Sports Play )

) 15:30 UAI Urquiza vs J.J. de Urquiza ( TyC Sports Play )

) 15:30 Dock Sud vs Cañuelas ( TyC Sports Play )

) 15:30 San Miguel vs Los Andes (TyC Sports Play)

