Christophe Galtier, exentrenador de Messi en el PSG, fue arrestado por denuncias de discriminación

NIZA (AFP).- El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, y su hijo fueron detenidos este viernes en el marco de una investigación por sospechas de discriminación tras ser acusados de racismo. Ambos se encuentran en custodia policial en Niza (sureste de Francia) desde esta mañana. De acuerdo con fuentes de la fiscalía, la detención del integrante del club (quien dirigió al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en su paso por el PSG) se da luego de que la Justicia abriera a mediados de abril pasado una investigación por sospechas de discriminación por motivos raciales o religiosos cuando el entrenador de 56 años dirigía el equipo del Niza.

El periodista independiente Romain Molina y el medio RMC Sports revelaron en abril la existencia de un correo electrónico atribuido al exdirigente del Niza Julien Fournier. Este mensaje, escrito al final de la temporada pasada, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación a una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión.

Galtier, que niega las acusaciones, denunció a su vez por difamación a Fournier y a los periodistas Daniel Riolo y Romain Molina, tras las amenazas de muerte recibidas por el técnico galo en internet.

La detención se produjo días antes de conocerse su sucesor en el banquillo del PSG. Pese a conquistar un undécimo título de campeón de Francia, Galtier fue informado a inicios de junio de que no iba a tener su segundo año de contrato, el que lo une al club hasta el 30 de junio de 2024. De hecho, el club parisino está en la búsqueda de un reemplazante, y en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que el español Luis Enrique sea quien ocupe el cargo.

Galtier, en tiempos felices con PSG, celebra un gol con Messi, Mbappé, Donnarumma y Ekitike Christophe Ena - AP

El inicio de todo

En abril pasado, de acuerdo con un informe del periodista Romain Molina y del programa After-Foot, de RMC Sport, Julien Fournier, exdirector deportivo del club Niza, acusó a Galtier mediante un correo electrónico en agosto de 2021. Esta historia comenzó a ver la luz en septiembre de 2022, cuando Fournier, en una entrevista, habló acerca de la salida turbulenta del entrenador de Niza: “Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa“.

En un correo electrónico enviado al final de la temporada pasada a la gerencia de Ineos, y más precisamente a Dave Brailsford, el asesor del propietario de OGC Niza, Fournier, en ese correo relató una escena que según él data del 9 de agosto de 2021, es decir, al comienzo de la temporada: “Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’ (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico): Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo”.

En ese correo que envió Fournier además se detalla otro fragmento de la charla con Galtier, en la que el entrenador había dicho: “Fui a un restaurante y todo el mundo se me vino encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Julien, debes darte cuenta en qué ciudad estamos, estamos en la ciudad de Jacques Médecin (el ex alcalde de Niza), y nuestro equipo no se corresponde a lo que la gente quiere”.

Según el periodista Romain Molina y el programa After-Foot, lo más grave de todo el correo electrónico estaría al final. Y es que Fournier habla de una reunión con John Valovic-Galtier, hijo adoptivo de Galtier, en la que afirmaba que la situación de su padre era “insostenible” por el plantel que tenía: “Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me explicara lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: ‘Construiste un equipo de escoria’”. Y continuaba: “Le pedí que fuera más preciso y añadió: ‘Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde...’ Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente”.

Galtier, en la conferencia de prensa del 14 de abril, en la que negó las acusaciones ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Galtier negó todo

Cuando esta situación estalló, fue un gran cimbronazo en PSG, en el medio de la competencia. A tal punto que Galtier, durante una conferencia de prensa, se refirió contundentemente al tema. “Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido y que han sido transmitidas por algunos de manera irresponsable, me golpea en lo más profundo de mi humanidad”. Con estas palabras, Christophe Galtier, entrenador de PSG, arrancó una rueda de prensa muy especial el 14 de abril. El técnico tuvo que salir a defenderse de las serias acusaciones que aparecieron durante esta semana, que le señalaban comportamientos racistas durante su trabajo en el club Niza.

Asímismo, PSG, de manera institucional, había manifestado su respaldo a Galtier: “El club apoya a Christophe Galtier y desea que la verdad sea establecida por la justicia”, fue la expresión del jefe de prensa del club antes de que el técnico tomara la palabra.

Entonces, Galtier, visiblemente conmovido, habló de las acusaciones: “Como muchos de ustedes, estoy profundamente conmocionado por los comentarios que han llegado. Me golpean profundamente. Fui un niño de un barrio pobre, criado en un ambiente mixto. Los valores que mantengo son los de compartir y el respeto por los demás. Toda mi vida como hombre, como futbolista o como entrenador ha estado dictada por el deseo de compartir, de respetar a los demás. No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera así que presenté una denuncia y tengo confianza en la justicia. Para que funcione con serenidad, no responderé más preguntas sobre el tema. Ha sido difícil, muy duro evidentemente, pero me he refugiado en el trabajo. Los momentos pasados con los jugadores me han permitido olvidar lo que se ha dicho”, fueron sus palabras.

Didier Digard y Christophe Galtier se saludan en un encuentro Niza-PSG

Más leña al fuego

Luego de las declaraciones de Galtier, en las que negaba las acusaciones, habló el director técnico de Niza, Didier Digard, que trabajó con el hasta hoy DT de PSG en medio de una relación que no era del todo buena. Digard, de religión musulmana, se molestó por las interpretaciones que se habían hecho de una frase pronunciada días antes: “Ya han visto que hay dos versiones que chocan. De todas formas, la verdad saldrá a la luz”. Entonces, aprovechó una conferencia de prensa previa a un encuentro de Niza para aclarar su posición: “Dije: chocan dos versiones, saldrá una verdad. Pero al parecer se tomó como una posición. Ya se sabe que la forma de dar la vuelta a las cosas, va a dar la vuelta a las cosas en la cabeza de la gente. En ningún momento [la frase] tomaba partido ni incitaba a inclinarse hacia un lado o hacia otro. Era lo contrario de lo que han hecho algunos. Creo que fui muy directo en mi declaración. Ahora, y me apetece decir bien por nosotros, el caso se ha remitido a los tribunales, estamos seguros de que la verdad saldrá a la luz y, en ese momento, podremos expresarnos. Pero hasta entonces, no hablaremos más”.

LA NACION