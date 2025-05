Franco Colapinto en Mónaco: se quejó de los precios, aprendió francés y le preparó un mate a Pierre Gasly

La “colapintomanía” llegó a Montecarlo. Este jueves Franco Colapinto dijo presente en el paddock de la Fórmula 1 para el Media Day del Gran Premio de Mónaco, una jornada en la que se realizan actividades para compartir en redes sociales y se conversa con la prensa. Y, como era de esperarse, el pilarense divirtió a todos con sus ocurrencias. No solo habló de su paso por el Festival de Cannes y se quejó del precio del esmoquin que alquiló, sino que le dio de probar un mate a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y este le enseñó un poco de su idioma natal.

Franco Colapinto y Pierre Gasly participaron del Media Day en la previa del Gran Premio de Mónaco (Foto: Instagram @alpinef1team)

El martes, los pilotos de Alpine dijeron presente en la alfombra roja del Festival de Cannes. Muchos se sorprendieron al ver al pilarense con una vestimenta completamente diferente a la que acostumbra usar a diario. Dejó la remera del equipo y los pantalones cargo y se lució con un esmoquin negro con faja, camisa blanca y moño.

“El moño estaba cansado”, le dijo Colapinto a Juan Fossaroli este jueves durante una entrevista para ESPN, en referencia a que, durante la gala, el moño que llevaba alrededor del cuello se desarmó un poco. Reconoció que se sintió un poco “incómodo” con el código de vestimenta: “No sabía lo que era un esmoquin. El domingo me dijeron que tenía que ir de esmoquin a Cannes”.

"NO SABÍA LO QUE ERA UN SMOKING...", la imperdible confesión de Franco #Colapinto en #ESPN, sobre su experiencia de gala en #Cannes.



📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/tpSbeFibbP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2025

Reveló que el martes a la mañana fue a buscar el esmoquin y se quejó del precio: “¡Alquilé el saquito y me cobraron una fortuna!“. ”Qué te lo pague Flavio [Briatore]“, lanzó el periodista. ”Alquilar dos bicicletas en un día me sale más barato que el esmoquin ese feo", lanzó Colapinto sin filtro.

Pero, eso no fue todo, sino que, durante la jornada de prensa, un periodista le preguntó si le gustaba apostar y jugar al póker, puesto que en Mónaco hay muchos casinos. Colapinto no solo reveló que no le gustaban las apuestas, sino que intentaba no hacerlas. “Todavía no tengo dinero para gastar, así que...”, comentó entre risas.

🎙️“Te gusta el poker y apostar? Hay muchos casinos acá.”@FranColapinto: “Nooo, trato de no hacerlo. No tengo plata para gastar todavía” JAJAJJAJ pic.twitter.com/bRJM91UZjC — 43 ★ (@ColapintoFiles) May 22, 2025

Por otro lado, los pilotos titulares de Alpine se reunieron para hacer unos divertidos videos para las redes sociales. “Media Day en Mónaco con esta vista”, expresó Gasly y mostró los lujosos yates estacionados. “Creo que es uno de los mejores fines de semana del año. Probablemente el mejor. Me encanta Mónaco”, admitió. Colapinto estuvo de acuerdo y ambos coincidieron en que la pista es “espectacular” aunque los autos son un poco grandes para el espacio.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Media Day del GP de Mónaco

“Estoy seguro de que te va a gustar, le dijo Gasly. “Me va a encantar...”, afirmó Colapinto y aunque la conversación era íntegramente en inglés, se animó a probar hablar en francés, idioma de Mónaco y además de su escudería. “ça va”, dijo, pero rápidamente su compañero lo corrigió y le explicó que la frase completa era “ça va bien”, que significa “todo va bien”.

“Au revoir” (adiós), lanzó el argentino y le preguntó al francés si estaba usando bien la expresión. Gasly la repitió a modo de que entendiera la pronunciación, pero dio cuenta de que una buena forma de despedirse era decir: “A plus trad” (hasta luego). Colapinto no lo dudó y comenzó a repetir las palabras a modo de incorporarlas en su vocabulario.

Franco Colapinto le preparó un mate a Pierre Gasly en la previa del Gran Premio de Mónaco (Foto: X)

No obstante, así como el francés le enseñó a su nuevo compañero un poco de su idioma natal, el argentino le devolvió el gesto al hacerle probar un mate. Tal y como lo hizo con su excompañero de Williams, Alex Albon, esta vez le preparó la infusión a Gasly. Si bien él la aceptó, aún no quedó en claro cuál fue su veredicto final.

Cuando corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

Este fin de semana el argentino manejará en el Circuito de Mónaco, una de las pistas más icónicas de la Fórmula 1. El viernes 23 de mayo a las 8.30 (hora argentina) tendrá lugar la Práctica 1 y a las 12 la Práctica 2. El sábado 24 a las 7.30 arranca la Práctica 3 y a las 11 la Clasificación. La carrera, en tanto, se disputa el domingo 25 desde las 10. Las actividades se podrán ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y en la plataforma de streaming Disney +.