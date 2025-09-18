Franco Colapinto derrotó a Pierre Gasly en un divertido desafío sobre futbolistas

Franco Colapinto y Pierre Gasly no solo son muy buenos colegas en la pista, también forjaron una linda amistad durante los últimos meses, gracias a su trabajo en conjunto en la escudería francesa. Es por eso que Alpine los desafío con un divertido juego sobre sus conocimientos futbolísticos. Como era de esperarse, el piloto argentino no pudo contener su emoción e hizo todo lo posible para ganar; incluso se burló al final de su rival, de nacionalidad francesa.

Franco Colapinto mostró su lado más competitivo en un reel de Instagram (Foto: Instagram @alpinef1team)

Los pilotos debían adivinar, gracias a los escudos que aparecían en pantalla, quién era el futbolista que había pasado por ellos. El primero jugó en Barcelona, París Saint-Germain e Inter de Miami. Sin dejar a Pierre casi responder, Franco le grito desde atrás: “¡Easy, easy!" (Fácil, fácil). Rápidamente, su compañero exclamó “Mr. Messi”. En la segunda vuelta, sin dejar un segundo a que se ponchara la imagen en cámara, Colapinto gritó: “¡Mbappé!“.

Así continuaron durante varias rondas, en las que pasaron McAllister, Batistuta y Julián Álvarez, con una amplia ventaja del argentino sobre su compañero a la hora de adivinar, pero también con una trapa, dado que muchos de los futbolistas escondidos en los escudos eran compatriotas de Franco.

Eso se notó cuando en pantalla aparecieron cuatro equipos, y aunque los tres europeos los supo reconocer, uno de origen argentino descolocó a Pierre. “¿What is the first one?" (¿Cuál es el primero?), consultó perdido el francés, a lo que Colapinto, emocionado, respondió: “¡Independiente! Es Agüero ¿no?“. De esta forma, el automovilista pilarense descubrió que la estrella escondida en el desafío era Sergio “Kun” Agüero.

La reacción más divertida de Colapinto llegó al final, cuando rápidamente Pierre Gasly adivinó a Hugo Lloris, arquero del seleccionado francés. Por lo que su compañero, ferviente fanático de la selección argentina, no dudó en decir entre risas: “He got scored a few goals in the World Cup” (Le marcaron unos cuantos goles en la Copa del Mundo".

Los comentarios en Instagram al desafío viral de Franco Colapinto (Foto: Instagram @francocolapinto)

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en redes sociales donde los usuarios se rieron de las ocurrencias y caras de Franco en todo momento. “Cómo se nota lo competitivo que es Franco, le encanta ganar“; ”Franco festeja cada acierto como un gol... dame algo más argentino que eso" y “Franco no puede ser tan argentino. No quiere perder a nada y festeja en la cara al rival. Es tremendo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto.