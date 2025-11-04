El entrenamiento de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto regresa a Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace. La competencia que se dará este fin de semana contará con la presencia del argentino que quiere sumar sus primeros puntos con la escudería Alpine.

Para mejorar su rendimiento y achicar el margen de error, el argentino tiene una rutina de entrenamiento muy exigente. Fuerza, coordinación y motricidad fina son tres ítems que deben estar aceitados para disputar cada uno de sus desafíos en la Fórmula 1.

Franco Colapinto en acción de cara a lo que será el Gran Premio de Brasil de la F1

En las últimas horas, María Catarineu, manager del piloto argentino, grabó una parte de su intenso entrenamiento y sorprendió a los seguidores. En compañía de Miguel Ángel Presencia Leal, su preparador físico, Colapinto realizó un ejercicio con una pelota pesada con la intención de fortalecer su perfil izquierdo y derecho.

En el video se observa como Colapinto lanza el esférico a su preparador físico en una actividad que combina fuerza y coordinación de cara a lo que será su próximo desafío en Brasil.

La Fórmula 1 eligió una foto especial de Franco Colapinto para promocionar el GP de Brasil y causó furor.

“Getting ready”, deslizó Catarineu al referirse a la preparación de Colapinto para disputar una carrera donde tendrá mucho apoyo de los argentinos que viajarán al país vecino. A partir del viernes comenzarán las pruebas, que se extenderán hasta el día sábado, donde se conocerá en qué puesto partirá el oriundo de Pilar en la carrera que comenzará a las 14 del domingo.