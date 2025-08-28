Franco Colapinto habló sobre el compromiso de Taylor Swift y sorprendió con su pedido

No hay dudas que desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto, se convirtió en la noticia del año. Lo que sí llamó la atención es que Franco Colapinto se haya referido a aquello en pleno diálogo con la prensa.

Franco Colapinto se refirió al anuncio sobre el casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce (Foto: Captura X)

“Amo a Taylor y a Travis también. Es genial que se casen, son una gran pareja!”, dijo al ser consultado por la buena nueva de la artista estadounidense y el jugador de fútbol americano. “Espero que vengan a una carrera después del casamiento, ojalá tenerlos por acá”, continuó.

El fragmento quedó inmortalizado y no tardó en generar reacciones en X de los fanáticos de la Fórmula 1, muchos de los cuales señalaron que el guiño del pilarense de 22 años se debe a que Travis es accionista de Alpine, la escudería para la que él corre. “Jajaja, encima que Travis es accionista de Alpine; él solo espera una invitación”; “Jajajajaja este hasta no tener una foto con Taylor no va a parar”; “Indirectamente dijo ‘amiga cuándo llegan las invitaciones?’” y “Qué era esa declaración”, fueron solo algunos de los comentarios al respecto.

Los fanáticos de Colapinto relacionaron el guiño con la invitación a la boda (Foto: Captura X)

No es la primera vez que Colapinto habla en público sobre su fanatismo por la intérprete de “Anti-Hero”, antes de obtener el reconocimiento que tiene hoy en día, Franco compartió un video con un filtro en el que debía adivinar cada letra de las canciones de la ídola pop y no falló en ninguna.

Franco Colapinto y un challenge sobre Taylor Swift que demuestra su fanatismo

En esa misma línea, el 27 de mayo de este año, el piloto recibió sus 22 años y escribió desde su cuenta de Instagram: “El loco 22, qué lindo número”. Esto, además de la referencia a la quiniela, se consideró una alusión a la canción “22” de Taylor Swift.

Franco Colapinto y el significado del número 22 (Foto: Captura Instagram/@francolapinto)

Pero eso no es todo. Luego de su debut en la F1, contó que sus seguidores comenzaron a regalarle decenas de “friendship bracelets”, una tradición nacida entre los fans de la cantante -conocidos como Swifties- durante la gira The Eras Tour.

Franco Colapinto contó que sus seguidores comenzaron a regalarle decenas de “friendship bracelets”

“Tengo como 200 pulseras. Están en la mochila. Si me las llego a poner, me toman todo el brazo. Parezco Taylor Swift”, dijo en una entrevista con el tiktoker Alex Pelao.