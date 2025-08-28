El récord que Taylor Swift no le pudo sacar a Lionel Messi

El 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con un romántico carrete de imágenes en las redes sociales. En cuestión de segundos, el posteo llegó al millón de likes y 48 horas después obtuvo casi 34 millones. Sin embargo, no superó a Lionel Messi, quien tiene un récord en Instagram difícil de superar.

Travis Kelce y Taylor Swift están comprometidos (Foto: Instagram @taylorswift)

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, fue la descripción en el posteo con la que la cantante estadounidense y el jugador de fútbol americano eligieron dar la buena nueva. El momento fue musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a su pareja. Además de mostrar el anillo, también revelaron cómo fue la romántica propuesta.

Rápidamente, algunos de los 218 millones de seguidores que tiene la ídola pop, y otros de su enamorado, le dejaron su ‘Me gusta’; pero no fue suficiente, ya que compitió nada más ni nada menos que con la publicación que subió el futbolista rosarino en diciembre de 2022, donde se lo vio alzar la Copa del Mundo luego de haber derrotado a Francia con la selección argentina en el Mundial Qatar. Aquella fotografía recibió 74.603.935 likes.

“Campeones del Mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”, expresó el astro del fútbol en la descripción de la publicación sobre el tercer título mundial de la albiceleste.

Messi y el posteo que lidera el ranking con más likes de la historia de Instagram (Foto: Captura Instagram/@leomessi)

Y completó: “El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! ¡Vamos Argentina Carajo!!“.

Otro del motivo que pudo haber influido en la marca del deportista en la red social, es que cuenta con 506 millones de seguidores, casi el doble que la artista de 35 años.

Cabe destacar que Lionel Messi superó a la que, hasta 2022, era la foto con más corazones de Instagram. Se trataba de la imagen de un huevo, subida por la cuenta @world_record_egg en enero de 2019, que cuenta con un total de 60.570.670.

Lionel Messi superó el puesto número uno con más me gusta en Instagram: un huevo (Foto: Instagram/@world_record_egg)

Pero, ¿cómo es que aquel posteo obtuvo ese récord? El perfil se creó con el único propósito de convertirse en la imagen con más likes de la aplicación. Y lo consiguió en tan solo nueve días, pero no conforme con superar el récord, la imagen casi triplicó al segundo puesto del ranking, una foto de Kylie Jenner.

“Vamos a establecer un récord mundial juntos y conseguir la publicación que más me gusta en Instagram. ¡Superando el récord mundial actual de Kylie Jenner (18 millones)! Tenemos esto", escribieron en aquel entonces.

Messi también tiene el puesto tres del ranking (Foto: Captura Instagram/@leomessi)

Pero eso no es todo. El tercer puesto, después del huevo, lo tiene también Messi. Dos días después del triunfo en Qatar, subió una fotografía durmiendo con el trofeo. “Buen día”, escribió y alcanzó los 53.725.303 ‘Me gusta’.