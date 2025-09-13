Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1
El joven pilarense brindó una entrevista enfocada en su lado más personal y se sinceró sobre uno de sus vínculos dentro del deporte sobre ruedas
Mientras espera el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto se tomó el fin de semana para descansar y responder algunas preguntas de su vida personal. En un vivo de redes sociales, al piloto le preguntaron sobre los vínculos que tiene con sus colegas en la Fórmula 1 y sorprendió al revelar quién es su mejor amigo.
“¿Quién es tu mejor amigo dentro del paddock?“, le consultaron sobre los veinte corredores que forman parte de la temporada. “Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca”, respondió el pilarense.
La declaración de Franco llegó casi tres meses después de que el brasileño elogiara su desempeño en el Gran Premio de Canadá. “Colapinto me estuvo poniendo mucha presión. Creo que si seguía una o dos vueltas más, ya no podía aguantarlo. Fue difícil remontar”, expresó Bortoleto en esa ocasión, con lo que quiso dejar en claro el nivel de exigencia que le impuso el piloto de Alpine.
Esa no fue la única respuesta con la que el argentino de 22 años sorprendió. “¿A qué tres personalidades de la F1, pasadas o presentes, invitarías a una cena y por qué?”, quiso saber un seguidor. Acto seguido, mencionó a tres hombres a los que describió como “los pilotos que más admiro, los héroes con los que crecí desde muy pequeño”.
“Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas. Creo que escuchar esa diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento. Historias hermosas, sin duda, y un buen resumen de la historia del deporte”, agregó y completó: “Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton”.
Quién es Gabriel Bortoleto, el más cercano a Franco Colapinto en el Paddock
La respuesta de Franco Colapinto generó la curiosidad de muchos por saber quién era Gabriel Bortoleto. El corredor nació en Osasco, São Paulo, el 14 de octubre de 2004, y su carrera se inició en el karting. De ahí, compitió en la Fórmula 4 italiana, el Campeonato de Fórmula Regional Europea y las Fórmulas 3 y 2. Fue campeón en ambas categorías en 2023 y 2024, respectivamente, lo que le valió un lugar en la F1.
El joven profesional debutó en la temporada 2025 con el equipo Kick Sauber. Fernando Alonso, quien lo representa con su agencia, A14 Management, lo definió como la gran promesa de su país, cuna de leyendas del automovilismo como Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi.
“Es el mejor piloto de su generación. Si fuese inglés o algo así y terminara sexto con un Sauber, estaría en todas las portadas mañana. Lo que hace es excepcional. Ojalá la gente lo vea”, dijo Alonso en una entrevista con DAZN.
