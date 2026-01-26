Fue número uno, ganó dos Grand Slams, y durante un paseo en Central Park conoció a su marido: hoy anunció el nacimiento de su bebé

La extenista Garbiñe Muguruza anunció la llegada de su hijo Marcos Borges Muguruza, fruto de la relación con su esposo, Arthur Borges. Por medio de sus redes sociales, la nacida en Caracas, de nacionalidad española, mostró las primeras dos imágenes del bebé.

Muguruza anunció la llegada de Marcos, su primer hijo

“Nuestro pequeño milagro”, lanzó Muguruza, feliz por la llegada al mundo de su hijo. “Marcos Borges Muguruza cumple una semana desde su llegada”, agregó en una tierna publicación que incluyó las postales de los pies del pequeño y la mano de Arthur Borges sosteniendo el dedo meñique de su hijo.

Las primeras imágenes del bebé de Garbiñe Muguruza y Arthur Borges

Muguruza, retirada del circuito profesional en 2024, alcanzó el puesto número 1 del ranking de la WTA en el año 2017 y cosechó una gran cantidad de títulos: dos Grand Slams -Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017- y el torneo WTA Finals, en 2021, que la consagró como una de las deportistas más importantes del circuito; por su parte, en dobles, se consagró en cinco oportunidades.

La particular historia de amor de Garbiñe Muguruza y Arthur Borges

En el año 2024, cansada de las exigencias del deporte de alto rendimiento y con el objetivo de darle prioridad a su familia, Muguruza decidió abandonar una actividad que le dio títulos y ofició de nexo para conocer a quien hoy es su esposo.

La historia de amor entre Garbiñe Muguruza y Arthur Borges

Garbiñe Muguruza atravesaba un presente ideal: venía de ser número 1 del mundo, había ganado dos Grand Slams y competía, en aquellos días del año 2021, el US Open, un prestigioso torneo en los Estados Unidos.

La consagración de la española Garbine Muguruza en Roland Garros

Con tiempo libre para relajarse, la tenista, quien tenía alojamiento en un hotel cerca del Central Park, salió a dar un paseo por el parque hasta que se encontró con Arthur Borges, quien, por ese entonces, era un transeúnte más que elogiaba su rendimiento. “Me dijo ‘buena suerte en el US Open’ y me quedé pensando ‘guau, es tan guapo’”, admitió en una entrevista al medio ¡Hola! en un momento que se terminaría transformando en un giro radical para su vida.

A partir de ese momento, ambos intercambiaron sus números de teléfono y retomaron la conversación por esa vía, sin comprender cómo, de un momento al otro, estaba cada uno frente al amor de su vida.

Arthur Borges dejó sus proyectos laborales para acompañar a Muguruza en su carrera como tenista

El primer gran gesto que dio pie a comenzar una relación fue cuando Arthur dejó su trabajo en los Estados Unidos para aventurarse a la vida frenética de la tenista. Al recorrer el mundo junto a Muguruza, él se enamoró y los proyectos en común se entrelazaron para ir encaminando el rumbo de la incipiente relación.

“A él le gusta el tenis; cuando me vio, me reconoció y me deseó suerte, pero fue muy tímido. Y yo al verlo fue como “guau” y empezamos a hablar. Y sí, surgió un flechazo. Pero yo no sabía nada de él y me gustó mucho que fuera de otro mundo; pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”, indicó en una antigua entrevista, dando a entender que el deporte comenzó a saturarla y, años después, tomaría la determinación de no jugar más a los 30 años.

La boda entre Garbiñe Muguruza y Arthur Borges

En octubre de 2024, en una lujosa finca de Marbella, Muguruza y Borges se casaron ante la vista de 90 invitados de todas partes del mundo. Este evento y la llegada de su primer hijo forman parte de su historia de amor que sigue presentando nuevos capítulos cada día.