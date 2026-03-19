A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026 hoy y cómo ver la gala de Conmebol en vivo
El evento que dará a conocer la conformación de los grupos se realizará este jueves en Paraguay; previamente se sorteará la Copa Sudamericana
La Copa Libertadores define este jueves, a partir de las 20 de la Argentina, los grupos de la edición 2026. Como es habitual, se realizará un sorteo en el que cada equipo conocerá contra qué rivales se enfrentará en la primera ronda. La ceremonia será en la casa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay, con transmisión de ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium y el canal de Youtube de Conmebol. Una vez armadas las zonas, los detalles del certamen estarán disponibles en canchallena.com.
Después de dos años de ausencia, Boca regresa al torneo en el que se mantiene como el segundo máximo ganador con seis títulos, mientras que River no participará por primera vez en 12 temporadas. El Millonario jugará la Sudamericana, que se sortea previamente, con otros cinco clubes argentinos: Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. En el máximo certamen continental, además del xeneize, dirán presente Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia, los últimos dos, debutantes.
Los 32 participantes estarán distribuidos en cuatro bombos diferentes de acuerdo al ranking de la Conmebol de diciembre de 2025. Todos los integrantes del primer pelotón, entre los que se encuentra el xeneize, encabezarán las zonas A, B, C, D, E, F, G y H, y se enfrentarán a un oponente de cada uno del resto de los copones con una excepción: no puede haber dos equipos de un mismo país en el mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de las fases previas.
Cómo ver online el sorteo de la Copa Libertadores 2026
La ceremonia se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar los canales deportivos directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
- Canal de YouTube de la Conmebol.
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Los equipos disputarán seis fechas entre el 7 de abril y el 28 de mayo, y los dos mejores de cada zona avanzan a octavos de final, mientras que el tercero se clasificará a los playoffs de la Copa Sudamericana. A partir de los octavos, la competencia mantiene el formato de eliminación directa con partidos de ida y vuelta hasta las semifinales.
La final seguirá siendo a partido único en una sede neutral. En la última edición se cruzaron Flamengo y Palmeiras en el estadio Monumental de Lima, Perú, con triunfo del Mengão por la mínima diferencia con un gol de Danilo. Desde que la definición dejó de ser a ida y vuelta como el resto de los partidos del torneo, en 2019, todos los trofeos quedaron en manos de equipos brasileños: tres para Flamengo (2019, 2022 y 205), dos para Palmeiras (2020 y 2021), y uno para Fluminense (2023) y Botafogo (2024).
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
- Independiente (Argentina) - Siete títulos
- Boca (Argentina) - Seis
- Peñarol (Uruguay) - Cinco
- River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil) - Cuatro
- Olimpia (Paraguay), San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil) - Tres
- Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos
- Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil), Fluminense (Brasil) y Botafogo (Brasil) - Uno
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