A qué hora juega Boca Juniors vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2025

Boca Juniors y Banfield protagonizan este domingo en la Bombonera y con arbitraje de Nicolás Lamolina el tercer y último partido de la jornada -Independiente vs. Platense se postergó tras la clausura del estadio del Rojo por los incidentes en la Copa Sudamericana 2025 vs. Universidad de Chile-, el cual corresponde a la sexta fecha del grupo A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro inicia a las 18.30 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Leandro Paredes es una pieza inamovible en el mediocampo de Boca Juniors Marcelo Aguilar - LA NACION

La previa de Boca vs. Banfield

El xeneize le dio fin a la peor racha sin victorias de toda su historia con 12 compromisos consecutivos sin ganar entre el 19 de abril y el pasado 17 de agosto, cuando venció 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con goles de Tomás Bottari en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco. Con esa alegría, quedó décimo en la clasificación y quiere ratificar su mejoría para meterse en zona de clasificación a octavos de final.

De cara al cotejo, el DT Miguel Ángel Russo puede utilizar el mismo equipo titular que superó a la Lepra mendocina para consolidar el once ideal, pero duda entre sostener a Carlos Palacios, de bajo nivel, o darle otra vez la confianza a un Velasco que se desahogó con su primer tanto en el club.

El Taladro, por su parte, está noveno en la tabla de posiciones con siete unidades producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. En su anterior presentación derrotóa a Estudiantes de La Plata 3 a 2 como local gracias a las anotaciones de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río -Santiago Arzamendia y Román Gómez marcaron para el Pincha- y, al igual que Boca, quiere ganar para escalar posiciones.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo. Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.67 contra los 6.33 que se paga por una hipotética victoria del visitante. El empate llega a 3.50.

Ambos equipos se enfrentan por segunda vez en la temporada. La primera ocasión fue por la sexta fecha del Torneo Apertura con victoria 1 a 0 de Boca Juniors como visitante en el estadio Florencio Sola con gol de Lautaro Di Lollo.