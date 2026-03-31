A qué hora juega hoy Argentina vs. Zambia y por dónde se puede ver en vivo el amistoso

Esta semana culmina la doble fecha FIFA, en la que todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026 afrontan amistosos para terminar de definir la lista de convocados a la máxima cita del año. En ese contexto, la selección argentina y Zambia se enfrentan este martes a las 20.15 (horario argentino) en la Bombonera, con televisación de DSports y Telefé. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste viene de ganarle 2 a 1 a Mauritania, en un compromiso en el que mostró su peor versión en muchos años. En el Mundial integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania, por lo que en los papeles es el gran favorito a avanzar de ronda como líder. Se clasificó tras culminar en lo más alto de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 38 puntos, nueve más que su perseguidor más cercano, Ecuador.

La selección argentina buscará mostrar su mejor versión ante Zambia en el amistoso de este martes Aníbal Greco - La Nación

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni, DT albiceleste, afirmó que Lionel Messi será titular y que pondrá en cancha un equipo con mayoría de titulares. “Messi irá desde el inicio”, afirmó en conferencia de prensa. Y agregó: “Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián (Alvarez) que venía cargado. Nico González, que hizo un gran primer tiempo, lo mismo, y darle espacio a otros chicos”, comentó.

El equipo africano, por su parte, no participará del certamen ecuménico. En las eliminatorias de su continente estuvo en la zona E, en la que Marruecos se aseguró un boleto para el Mundial, y quedó cuarto. Cosechó nueve unidades (tres victorias y cinco derrotas) y únicamente superó en la tabla de posiciones a Congo y Eritrea, que se retiró antes de que comience la competencia. En contrapartida, fue superado por los Leones del Atlas, Níger y Tanzania.

Zambia quiere dar la sorpresa ante la selección argentina, que frente a Mauritania mostró una floja versión Anadolu - Anadolu

El entrenador George Lwandamina se mostró ilusionado por jugar ante el campeón del mundo. “Es un sueño hecho realidad. Nadie esperaba tener una invitación de Argentina. Definitivamente fue una sorpresa y eventualmente se convirtió en una realidad (...) Estamos muy entusiasmados“, aseguró. “Los jugadores de este equipo están en todas partes del mundo. ¿Quién no conoce a Argentina? Todo el mundo los conoce. Hasta un niño podría nombrar la formación y nosotros estamos en la misma situación, sabemos y conocemos lo que nos espera", cerró.

Argentina vs. Zambia: cómo ver online

En la Argentina, el encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y Dsports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, Telecentro Play y DGO y que serán los oficiales durante la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio. En todos los casos se necesita ser socio de un cableoperador y tener una suscripción activa.