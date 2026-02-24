A qué hora juega hoy Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy y por dónde se puede ver en vivo la Copa Argentina

Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy se enfrentan este martes en el estadio Padre Martearena de Salta con arbitraje de Facundo Tello en el encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina 2026 para definir el clásificado número 14 a los 16avos de final.

El encuentro inicia a las 21.15 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que tiene los derechos y que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Facundo Tello es el árbitro designado para Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

La previa de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Aunque este martes inicia la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, el xeneize no tiene actividad porque su partido ante Lanús se postergó hasta el 4 de marzo a raíz de que el Granate está disputando la Recopa Sudamericana con Flamengo -en la ida ganó 1 a 0, define este jueves-.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó ante Racing 0 a 0 en su última presentación y, otra vez, dejó una pálida imagen que fue reprobada por sus hinchas en la Bombonera. Su irregular arranque en una temporada en la que volverá a jugar la Copa Libertadores hace que este partido ante Gimnasia sea más trascendente de lo habitual.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, está en el ojo de la tormenta por el mal funcionamiento del equipo ALEJANDRO PAGNI - AFP

Para el encuentro de la Copa Argentina el entrenador optaría por una formación con jugadores que habitualmente son suplentes más el tercer refuerzo que se incorporó recientemente, el paraguayo Adam Bareiro. Leandro Brey tendría su oportunidad en el arco y la defensa la conformarían Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo irían de arranque los tres jugadores que habitualmente rotan la titularida -Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón- y en ofesiva Ángel Romero y Lucas Janson acompañarían al ex-River Plate y San Lorenzo.

La sorpresa es que, tras ser titular ante Racing el viernes, Edinson Cavani ni siquiera viajó a Salta con el plantel. El uruguayo, que estuvo un largo tiempo en la interminable lista de lesionados que incluye a Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Juan Barinaga, Carlos Palacios, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia, todavía no anotó goles en la temporada en curso y los hinchas azul y oro lo miran de reojo por su mal presente.

Leandro Brey vuelve a ser titular en Boca, por la Copa Argentina Marcelo Aguilar

Boca es el máximo ganador de la historia del torneo más federal del país con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, la edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y 2019-2020, -en la final se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de un empate sin goles en tiempo reglamentario-.

El Lobo de Chivilcoy debutará en la temporada 2026 en la Copa Argentina porque el Federal A comenzará en marzo y tiene ante sí un partido histórico. El cupo al campeonato que reúne clubes de todas las categorías lo consiguió con una sólida campaña el año pasado, tras ascender desde el Regional Federal Amateur, en la que compitió y obtuvo buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch, Franco Flores, Nahuel Zárate, Ezequiel Bassi, Martín Gallo, Gonzalo Martínez, Ramiro Medina, Patricio Ferreira, Matías Rosales, Franco Cáseres y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto de la Liga Profesional con una cuota máxima de 1.23 contra 13.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco del Federal A. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 6.0.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

La primera ronda de la Copa Argentina 2026, el certamen que aglomera a clubes de todas las categorías del fútbol argentino y cuyo campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2027, continúa esta semana con tres partidos. Además de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, cruce que decide el clasificado 14 a los 16avos de final, se enfrentarán este miércoles San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn y Godoy Cruz vs. Deportivo Morón.

El que avance del xeneize y el Lobo chocará en la siguiente instancia con el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez, programado para el 8 de abril. En etapas más avanzadas puede haber clásicos, siempre y cuando el combinado de Úbeda siga en el campeonato ya que puede enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos de final, San Lorenzo en semifinales y River o Independiente solo en una hipotética final. La Academia y el Ciclón podrían verse las caras también en la instancia previa a la definición mientras que el Millonario y el Rojo se verán las caras, si no pierden antes, en la ronda de ocho conjuntos.

El cuadro de la Copa Argentina 2026, tras la victoria de River sobre Ciudad de Bolívar

El último de los 13 clasificados a la segunda etapa del torneo fue el Millonario, que la semana pasada superó a Ciudad de Bolívar 1 a 0 con un penal de Juan Fernando Quintero sobre el final. Su próximo rival será Aldosivi de Mar del Plata, verdugo de San Miguel 3 a 0.

Otro de los equipos que avanzó es Deportivo Riestra con un triunfo 1 a 0 sobre Deportivo Maipú y aguarda por San Lorenzo o Deportivo Rincón, que se cruzarán el 20 de marzo. Los que también esperan oponente son Midland, que sorprendió a Argentinos Juniors por penales 6 a 5 tras igualar 1 a 1; Gimnasia de Jujuy, verdugo de Central Córdoba de Santiago del Estero también por penales 5 a 4; Talleres de Córdoba, que venció a Argentino de Merlo 2 a 0; Platense, que superó a Argentino de Monte Maíz 1 a 0; Lanús, tras su triunfo 4 a 1 sobre Sarmiento de La Banda; y Barracas Central, vencedor de Temperley 4 a 3 por penales.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre y Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central son los dos cruces restantes de 16avos de final que están confirmados, además del de River vs. el Tiburón. La Lepra, último campeón del certamen, eliminó a Estudiantes de Buenos Aires 2 a 0 y el Matador hizo lo propio ante Claypole por el mismo resultado. El Pincha goleó a Ituzaingó 4 a 0 mientras que el Canalla le ganó a Sportivo Belgrano de San Francisco 2 a 0.

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026