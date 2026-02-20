A qué hora juega hoy Boca vs. Racing y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 transita este fin de semana su sexta fecha, la única interzonal de todo el calendario. A diferencia de los 15 partidos habituales, se jugarán 14, ya que el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús fue postergado por los compromisos internacionales de ambos clubes. Uno de los enfrentamientos más destacados será el clásico entre Boca y Racing, programado para este viernes a las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Platense como local, no logra levantar cabeza y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con siete puntos (dos victorias, un empate y dos derrotas). Buscará vencer a un rival que en lo últimos años lo hizo sufrir y al que solo le pudo ganar en tres de los últimos 12 enfrentamientos. Además, la última vez que se quedó con los tres puntos fue hace casi dos años, por la Copa de la Liga 2024.

Boca viene de empatar 0 a 0 con Platense y necesita volver al triunfo en la Bombonera Gonzalo Colini

De cara a este compromiso, no podrá contar con dos jugadores clave: Exequiel Zeballos (lesión grado 2 en el bíceps femoral izquierdo) y Leandro Paredes (esguince en el tobillo derecho). Milton Delgado aparece como el reemplazante natural en la posición central del mediocampo. El juvenil ingresó en lugar de Paredes ante Platense y es del gusto del cuerpo técnico a pesar de que perdió rodaje en los últimos encuentros. Por el ‘Changuito’, que ante el ‘Calamar’ fue reemplazado por un deslucido Lucas Janson, podría ingresar el juvenil Gonzalo Gelini.

La Academia, por su parte, parece haberse recuperado después de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Acumula dos triunfos seguidos y está noveno en la clasificación general de la zona B con seis unidades. En la última jornada derrotó a Banfield por 2 a 0, en el estadio Florencio Sola, por los goles de Marco Di Césare y Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Adrián 'Maravilla' Martínez convirtió el gol con el que Racing sentenció el triunfo 2 a 0 ante Banfield Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

La buena noticia para el DT Gustavo Costas es que recuperó a tres jugadores: Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez. El ex-Estudiantes de La Plata superó un traumatismo en la cresta ilíaca, el defensor zurdo volverá a estar disponible tras superar algunos inconvenientes personales, y el futbolista surgido en Banfield se recuperó de un esguince de tobillo.

Cómo ver el Torneo Apertura 2026

El certamen que abre la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por TV a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambas señales, es necesario tener contratado el “Pack Fútbol”, que actualmente tiene un valor aproximado de entre $20.000 y $25.000, dependiendo del proveedor de cable o streaming. Además, uno o dos partidos por fecha se transmiten de manera gratuita en ESPN. El clásico de este viernes entre Boca y Racing, en tanto, contará con la transmisión de TNT Sports.