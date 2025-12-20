A qué hora juega Platense vs. Estudiantes, por el Trofeo de Campeones 2025

El encuentro se disputa este sábado en el estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco del Trofeo de Campeones 2025. El partido está programado para las 18 (horario argentino) en el estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Calamar se clasificó a este certamen tras ganar el Torneo Apertura. En la final derrotó a Huracán, por 1 a 0, con un golazo de Guido Mainero. Con su primera vuelta olímpica en 120 años de existencia, la institución de Vicente López se desquitó de la definición de la Copa de la Liga 2023 perdida ante Rosario Central por la mínima diferencia. Además, se ganó el derecho de disputar la Copa Libertadores por primera vez.
El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse en el Torneo Clausura. En la definición venció a Racing, por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Guido Carrillo -E- y Adrián ‘Maravilla’ Martínez -R-. Su camino hacia la obtención del título cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de septiembre de 2024, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi por los tantos de Santiaco Ascacibar -E- y Mateo Pellegrino -P-. La única vez que se enfrentaron en un “mata-mata” fue el 3 de agosto de 1967, por las semifinales del Campeonato Metropolitano: fue victoria del ‘Pincha’ por 4 a 3 en la Bombonera.
Platense vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber
- Trofeo de Campeones 2025.
- Día: Sábado 20 de diciembre.
- Hora: 18 (horario argentino).
- Estadio: Único de San Nicolás.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Platense vs. Estudiantes: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en San Nicolás y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium y TNT Sports.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
