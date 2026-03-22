A qué hora juega River vs. Estudiantes de Río Cuarto y cómo ver online el partido del Torneo Apertura 2026

Con el empuje que le propició el buen inicio de la era Eduardo Coudet al mando del equipo, con dos victorias en fila, River se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto este domingo en Córdoba con la premisa fundamental de seguir creciendo, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El Millonario visita desde las 17.45 (horario argentino) a uno de los equipos ascendidos en esta temporada y a la vez de más flojo presente, en el estadio homónimo de su ciudad y arbitraje de Nazareno Araza. El partido se puede ver en vivo por TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

River, que viene de conseguir tres victorias seguidas (la de la despedida de Marcelo Gallardo como DT es una de ellas) y ya sumó dos con ‘Chacho’ al mando, necesita seguir puliendo la propuesta, aunque mostró buenos signos. Mientras también se enfoca en el inicio de la Copa Sudamericana, certamen para el cual conoció a sus rivales este jueves, lustra los detalles en el plano local.

Eduardo 'Chacho' Coudet vive a pleno cada partido como DT; de a poco le imprime a River su identidad Gonzalo Colini - La Nación

El conjunto de Núñez se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona, el Grupo B, con 17 puntos, misma cantidad que Tigre pero con peor diferencia de gol (+3 contra +7 del Matador). En la última jornada derrotó por 2 a 1 a Sarmiento como local. El León del Imperio, por su parte, está último en la clasificación general con apenas cuatro unidades y viene de perder 2 a 0 con Racing como visitante. Está complicado con la pérdida de categoría desde todas las tablas posibles.

El de este domingo será el primer partido de la historia entre ambos, ya que compartieron categoría en los Campeonatos Nacionales de 1983 y 1985, pero no llegaron a cruzarse.

Estudiantes de Río Cuarto (de verde) es uno de los nuevos en la categoría, pero le está costando hacer pie FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Estudiantes de Río Cuarto vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 12 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 22 de marzo.

: Domingo 22 de marzo. Hora : 17.45 (horario argentino).

: 17.45 (horario argentino). Estadio : Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini

: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini Árbitro: Nazareno Arasa.

Estudiantes de Río Cuarto vs. River. como ver online

El partido está programado para este domingo a las 17.45 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con una amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 6.57 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.41.