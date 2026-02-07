A qué hora juega River vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre el Millonario y el Matador se disputa este sábado en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium
- 3 minutos de lectura'
River y Tigre se enfrentan este sábado a las 20 (horario argentino) en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Millonario, que viene de empatar 0 a 0 con Rosario Central como visitante, se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos. El Matador, por su parte, acumula la misma cantidad de unidades que su rival de turno este fin de semana, al que supera en la clasificación general por diferencia de gol (+4 contra +3). En la última jornada derrotó 3 a 1 a Racing como local.
- El último partido entre ambos fue el 2 de junio de 2024, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. River ganó 3 a 1 como en el Monumental con un hat-trick de Miguel Borja (Gonzalo Maroni empató transitoriamente para Tigre).
River vs. Tigre: todo lo que hay que saber
- Fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.
- Día: Domingo 7 de febrero.
- Hora: 20 (horario argentino).
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
River vs. Tigre: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.55 contra los 6.74 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.86.
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
- 1
Prueba piloto en el Monumental: los hinchas de River podrán comprar cerveza con alcohol frente a Tigre
- 2
Cristiano Ronaldo volvió a faltar y los hinchas de Al-Nassr lo defendieron a los siete minutos de juego
- 3
Cómo es el búnker que eligió la selección argentina para el Mundial 2026
- 4
La agenda de la TV del viernes: la Copa Davis, las ligas de Europa, el torneo Apertura y los Pumas 7s