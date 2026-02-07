A qué hora juega River vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026

River y Tigre se enfrentan este sábado a las 20 (horario argentino) en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario, que viene de empatar 0 a 0 con Rosario Central como visitante, se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos. El Matador, por su parte, acumula la misma cantidad de unidades que su rival de turno este fin de semana, al que supera en la clasificación general por diferencia de gol (+4 contra +3). En la última jornada derrotó 3 a 1 a Racing como local.

El último partido entre ambos fue el 2 de junio de 2024, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. River ganó 3 a 1 como en el Monumental con un hat-trick de Miguel Borja (Gonzalo Maroni empató transitoriamente para Tigre).

River vs. Tigre: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 7 de febrero.

: Domingo 7 de febrero. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Sebastián Zunino.

River vs. Tigre: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.55 contra los 6.74 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.86.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante Tigre MARTIN COSSARINI

Posibles formaciones