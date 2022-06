Abel Ferreira sigue inspirándose en Marcelo Gallardo hasta para buscar refuerzos: sumó para Palmeiras dos delanteros pretendidos por River

SAN PABLO.- Los saludos entre los entrenadores al final de un partido, que suelen no ir mucho más allá de un apretón de manos y un “buena suerte” más o menos sincero, no quedan grabados en la memoria de casi nadie. Sin embargo, en enero de 2021, tras un polémico ida y vuelta entre Palmeiras y River, con la clasificación consumada del Verdão a la final de la Libertadores, en San Pablo, Abel Ferreira, el técnico del equipo brasileño, se aferró al cuello de Marcelo Gallardo para demostrarle toda su admiración. “Le dije que le dedicaría el título. Porque si hoy soy un mejor entrenador es gracias a él”, dijo el portugués poco después, en referencia a su efusivo saludo y al diálogo con el DT argentino, que no parecía estar muy cómodo en aquel abrazo segundos después de haber sido eliminado.

Campeón de las dos últimas ediciones de la Libertadores con Palmeiras, Ferreira es, sin lugar a dudas, uno de los mejores entrenadores del continente y codiciado por varios clubes europeos de primera línea. Inclusive, en Brasil se especula con la posibilidad de que el portugués se haga cargo del seleccionado pentacampeón del mundo después de Qatar 2022, cuando finalizará el vínculo de Tite, independientemente del resultado que obtenga la Canarinha.

A pesar de que el juego de sus equipos y su intensidad en el banco (lo amonestan a menudo) le representen comparaciones con su compatriota José Mourinho, técnico de Roma, de quien es confeso admirador, Abel Ferreira tiene un espejo en Buenos Aires; más precisamente en Núñez. Ferreira y Gallardo tuvieron y aún mantienen puntos en común, aunque desde los estilos de juego, los sistemas y algunas estrategias, haya matices.

Antes de las semifinales entre River y Palmeiras, a principios de 2021, el técnico portugués se sumergió en toda la literatura que consiguió sobre Marcelo Gallardo. Poco le interesaba a Ferreira la vida del Muñeco; su interés estaba en la táctica, en los esquemas, quería descubrir situaciones de juego y entender cómo se adaptaba su colega argentino a eso. Fue El Pizarrón de Gallardo , de Christian Leblebidjian, periodista de LA NACION y entrenador de fútbol, una de sus fuentes de conocimiento.

Abel Ferreira, festejando el bicampeonato de América en la Copa Libertadores 2021 Twitter @2010MisterChip

Hasta reconoció que una movida técnica captada de ese material le sirvió luego para ganar un partido del Brasileirão. A partir de allí, comenzó una especie de obsesión. No fueron pocas las veces que el portugués Ferreira se sentó a analizar las conferencias de prensa de Gallardo pre y post partido, sus explicaciones, sus métodos. Con los refuerzos, sucedió algo similar. ¿Qué jugadores busca el Muñeco y por qué lo hace? No se trata de una imitación burda, sino una forma de satisfacer su hambre de crecimiento, sus ambiciones profesionales. No es “copiar y pegar” sin fundamentos, sino interpretar para después adaptar determinadas ideas a “su” Palmeiras.

Quienes viven el día a día junto a Abel, en San Pablo, aseguran que tiene un espíritu ambicioso que no le permite relajarse. Siempre está absorbiendo conocimiento. El mejor entrenador del fútbol brasileño, a pesar de sus logros, no deja de “espiar” los movimientos del mejor técnico del fútbol argentino. Es posible que sea recíproco. Cuando de refuerzos se trata, Ferreira y Gallardo suelen cruzarse, parecen tener los mismos gustos… aunque no las mismas armas. El poderío económico de Palmeiras es superior al de River, pero el Muñeco suele valerse de buenos argumentos para seducir a los jugadores que cree necesitar.

Miguel Merentiel fue el goleador de Defensa y Justicia en la Copa de la Liga Profesional con siete tantos Twitter Palmeiras

No es casualidad que en los últimos años el Verdão y el Millonario les hayan puesto el ojo a los mismos futbolistas, con resultados diferentes en una disputa pareja. En la puja por Valentín Taty Castellanos y por Lucas Alario , delanteros que ambos buscaron, no hubo vencedores hasta el momento. Sin embargo, en febrero de 2021 River se quedó con Agustín Palavecino cuando el volante, en ese entonces en Deportivo Cali, de Colombia, parecía tener todo acordado con Palmeiras.

Si Gallardo logró ponerse “en ventaja” con la adquisición del ex-Platense, Ferreira parece haber empatado el pleito poco menos de un mes atrás, cuando Palmeiras cerró la incorporación de Miguel Merentiel, que estaba en Defensa y Justicia y era pretendido por River.

El delantero, un deseo de ambos entrenadores, terminó inclinándose por la propuesta del técnico portugués y por un desafío en el fútbol brasileño. “Es algo inexplicable e impresionante. Estoy muy feliz por llegar al actual bicampeón de América. Voy aprovecharlo al máximo y voy a darlo todo por Palmeiras”, dijo el uruguayo en su presentación oficial con el Porco. A pesar de que no podrá jugar en su nuevo equipo hasta el 18 de julio, cuando se abre la ventana para las transferencias internacionales en Brasil, Merentiel ya se entrena en la Academia de Futebol, el complejo que Palmeiras tiene en Barra Funda, zona oeste de San Pablo.

La presentación de Merentiel

Entre la directiva y el cuerpo técnico, la llegada de Merentiel fue muy celebrada por dos motivos. El primero es que el uruguayo atiende un deseo de Abel Ferreira, que a pesar de que cuenta con la ofensiva más goleadora del Campeonato Brasileño, estaba buscando un “hombre gol” que además de presencia en el área tuviese cierta movilidad fuera de ella. El atacante surgido de Peñarol estaba en la mira del técnico portugués desde la Recopa que, en 2021, disputaron Defensa y Justicia y Palmeiras, con victoria para los de Florencio Varela.

La segunda razón de la satisfacción palmeirense fue “el sigilo y la discreción” con la que se manejó la operación (liderada por Anderson Barros, Director de Fútbol de Palmeiras) que decretó la llegada de Merentiel a cambio de 1.500.000 dólares por el 80% del pase. Según la dirigencia del club paulista, evitar la exposición de las negociaciones facilitó el camino y dejó sin chances a otros interesados, como River . Además, el precio que pagaron por el ex-Defensa y Godoy Cruz, es “10 veces menor” que lo que les pedían por Castellanos o Alario. Según entienden, además de darle más opciones al ataque de Ferreira, Merentiel es un futbolista con potencial de reventa a Europa en el futuro.

Merentiel en el Allianz Parque

Pero la pulseada por refuerzos entre Gallardo y Abel, espejos de aquí y de allá, parece estar lejos de encontrar el final. Inclusive, el portugués parece haber “dado vuelta” el pleito en las últimas horas con la oficialización de la llegada de José Manuel López, de Lanús a su equipo, Palmeiras.

Al igual que Merentiel, el Flaco no podrá ponerse la camiseta de su nuevo club hasta el próximo 18 de julio, por lo que se perderá los octavos de final de la Libertadores (ante Cerro Porteño, de Paraguay), el ida y vuelta ante San Pablo (octavos de la Copa de Brasil) y cinco fechas del Brasileirão.

La presentación de José López

De todos modos, el futbolista nacido en San Lorenzo, Corrientes, se mostró muy feliz por el nuevo desafío en un video publicado en las redes de Palmeiras casi a la medianoche del jueves. Horas antes, Lanús se había anticipado con una carta de despedida para su “goleador notable”, en la cual explicaban que el Granate mantendrá el 30% del porcentaje de la ficha del jugador.

“Estoy muy ansioso por empezar a entrenar y jugar acá. Recibí miles de mensajes de los torcedores de Palmeiras, noté que son un montón y que son muy apasionados”, sostuvo el delantero en el video de bienvenida. En otra publicación, Palmeiras mostró algunos de los goles del argentino musicalizado con una versión remixada del tango “Por una cabeza”, compuesto por Carlos Gardel, con letra de Alfredo Le Pera.

“Por una cabeza...”

El futbolista de 21 años era uno de los candidatos preferidos por Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River ante la salida de Julián Álvarez rumbo a Manchester City, de Inglaterra. Sin embargo, otra vez, Ferreira y la dirigencia de Palmeiras movieron mejor y más rápido sus piezas.

Más allá de sus credenciales y de ser una de las grandes promesas del fútbol argentino, López tendrá que ganarse un lugar en un sector ofensivo palmeirense de mucha jerarquía que ya cuenta con Dudú, Rony, Rafael Navarro, Merentiel, Wesley, Breno Lopes, Gabriel Verón y Deyverson, autor del gol que le dio la última Libertadores a Palmeiras, ante Flamengo y en el estadio Centenario, de Montevideo, en noviembre de 2021.

Con los arribos de Merentiel y López, Palmeiras intensifica un plan trazado por Abel Ferreira, que tiene como objetivo captar talentos de Sudamérica, algo que no ocurría antes en el club. Desde la llegada del portugués al Porco, en octubre de 2020, se incorporaron el colombiano Eduard Atuesta (24 años, desde Los Ángeles FC), el chileno Benjamín Kuscevic (26, Universidad Católica) y el uruguayo Joaquín Piquerez (23, Peñarol), todos convocados a los seleccionados de sus respectivos países en varias ocasiones.

Palmeiras vs River Captura TV

A partir de los “cruces coperos”, Ferreira se empezó a ver en el espejo de Gallardo para interpretar sus decisiones y aplicarlas en su día a día. Inclusive, el portugués y el Muñeco ya se miran de reojo por futuros enfrentamientos. De acuerdo a las llaves que deparó la Libertadores 2022, recién podrían cruzarse en la final del torneo, nada menos.

Hoy la billetera del Verdão le permite “primerear” a uno de sus mentores; porque River también está a la caza de dos 9, aunque sin las facilidades de los paulistas (se dificulta la llegada del colombiano Borja, ex-Palmeiras, y no la tiene fácil en su intento de repatriar a uno que le pertenece, Beltrán). Palmeiras, en cambio, se adelantó y ya ganó algo más que valioso para un entrenador, que es el tiempo de trabajo con sus nuevas figuras en busca del tricampeonato continental.