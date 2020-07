Macarena Sánchez es Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventud y participa de los "picados" en Olivos Crédito: Prensa Presidencia

Macarena Sánchez entró en la historia como la gran promotora de la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina. La delantera encendió su lucha cuando la UAI Urquiza la dejó libre a comienzos de 2019 y hoy se destaca en la primera división con San Lorenzo. Pero, además, a partir de su constante lucha y compromiso, el presidente Alberto Fernández la designó en diciembre pasado como Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Así, desde que asumió su cargo, Sánchez se sumó a los habituales "picados" que se disputan en la Quinta de Olivos entre los funcionarios y hasta se dio el lujo, a fines de diciembre de 2019, de convertirle a Fernández el primer gol en su primer partido como presidente. Ahora, mientras continúa ejerciendo su cargo y espera por el retorno de los entrenamientos tras el parate por la pandemia de coronavirus, la futbolista y estudiante de Trabajo Social reveló detalles de lo que ocurre en el campo de juego en Olivos.

"Es lindo jugar ahí. Ahora los partidos están suspendidos y nos quedaron varios pendientes. Es un ambiente distendido, para disfrutar del fútbol y correrse del rol político que tiene cada uno, como entre amigos. Nos reímos y lo disfrutamos. Es un privilegio estar ahí, entre el presidente Alberto Fernández y grandes dirigentes. Me divierto mucho yendo a jugar ahí y haciéndole goles a Alberto. El primer gol que le hicieron en su gestión fue por mí. Le metí un golazo...", explicó Sánchez en el Instagram de TNT Sports.

"El Presidente hace de arquero y de árbitro... y tiene sus privilegios. Una vez no me cobraron un penal y fue polémico. Me enojé...", reveló Maca, quien desde un primer momento impresionó a todos por su destreza y puntería de cara al arco custodiado por Fernández y por su vehemencia a la hora de trabar el balón con funcionarios de mayor rango.

"Yo siempre voy con respeto, trato de no gritar los goles y de mantener el perfil bajo. Voy, juego, me divierto y después cada uno sigue con su rol político y con su responsabilidad", comentó la futbolista de San Lorenzo.

"Al principio estaba bastante tímida y retraída, pero después me fui soltando. Son de hacer chistes y eso. Martín Guzmán es callado, pero juega muy bien. Alberto es más jodón, hace chistes. Wado De Pedro juega para mi equipo y es callado, pero es un buen defensor. Yo juego con Guzmán, hacemos dupla los dos...", cerró Sánchez.