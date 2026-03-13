Alejandro Domínguez se reunió con Tapia y visitó la cancha de Barracas Central en medio de la incertidumbre por la Finalissima

En medio de la incertidumbre sobre dónde se va a jugar la Finalissima después de ser suspendida, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reunió con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y visitó el estadio de Barracas Central. El encuentro se dio en medio de una puja de la Argentina para que la final se dispute en el Monumental.

“Visita al estadio de Barracas Central en Buenos Aires. Muchas gracias por el recibimiento, Claudio Tapia y Matías Tapia”, expresó Domínguez en sus redes sociales, donde también compartió un video sobre su recorrido en la casa del Guapo. Horas antes, el presidente de la Conmebol había publicado una sugestiva imagen sobre el Monumental visto desde el avión en el que viajaba.

¡Visita al estadio de @barracascentral en Buenos Aires! ¡Muchas gracias por el recibimiento @tapiachiqui y Matías Tapia! pic.twitter.com/RgmxrqO2Tz — Alejandro Domínguez (@agdws) March 13, 2026

Tapia, por su parte, también celebró la reunión y le agradeció a Domínguez por “tomarse el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima”. “Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena. Seguimos trabajando en conjunto para avanzar en la organización y el fortalecimiento de la Finalissima”, declaró.

Lo cierto es que la reprogramación de la Finalissima -pactada para el 27 de marzo en Qatar- tras el inicio de la guerra en Medio Oriente movió el tablero y abrió nuevas opciones. Varios medios internacionales dieron casi por confirmada la elección del estadio Santiago Bernabéu, de Real Madrid, como sede, sin embargo, Tapia se plantó y aseguró no querer que la Argentina dispute la competencia en condición de visitante, menos en la antesala de una Copa del Mundo.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, advirtió el presidente de la AFA y apuntó contra la propuesta de la UEFA. La respuesta de Tapia se dio después de declarar ante el juez Diego Amarante en los Tribunales del Fuero Penal Económico, como imputado en la causa que investiga una presunta deuda millonaria de la AFA con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Muchas gracias, presidente @agdws, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima.



Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena. pic.twitter.com/Hwsj8v8IzW — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 13, 2026

En tanto, de concretarse el cambio de sede -que está casi confirmado-, ambas selecciones tendrán que modificar su logística y, también, el segundo partido que tenían previsto disputar en Medio Oriente. La Argentina iba a jugar un amistoso en Doha ante Qatar, mientras que los españoles también tenían otro encuentro programado en esas tierras.

Las disputa entre la Argentina y España

Ni bien la FIFA informó la reprogramación de la Finalissima y el posible cambio de sede, la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propusieron rápidamente que el encuentro se juegue en el estadio Santiago Bernabéu. También surgieron otras opciones, como Londres, Miami, Portugal y Marruecos, pero la entidad madre del fútbol internacional europeo prefiere que se dispute en España porque ya tiene cerrada la organización de la Supercopa 2027 de su liga en Doha.

El partido estaba programado para el 27 de marzo Canchallena

En este contexto, Tapia se metió en las negociaciones y planteó a la Argentina como sede para no ser visitantes en una competencia internacional, menos en la antesala de una Copa del Mundo, y no mostrar debilidad institucional en medio de la tensión con la Justicia y de la batalla política con el gobierno nacional.

Lionel Scaloni, a su vez, espera una definición urgente porque si finalmente no se disputa la Finalissima, la selección tampoco jugaría ante Qatar, mientras que los otros dos amistosos previstos para junio -frente a El Salvador y México, ambos en Estados Unidos- hoy también parecen caídos.

Incluso, después de la Finalissima, la Argentina y España podrían cruzarse en el Mundial. Si uno es líder de su zona y el otro es escolta, chocarán en 16avos de final, es decir en la primera ronda de eliminación directa. En caso de ambos lograr el primer lugar, recién podrían hacerlo en una hipotética final.