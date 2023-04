Alejandro Garnacho renovó su contrato con Manchester United hasta 2028, en pleno tironeo entre la AFA y el club por su presencia en el Mundial Sub 20

escuchar

Manchester United anunció que Alejandro Garnacho, delantero argentino de 18 años, renovó su contrato con el club hasta 2028. El joven nacido en Madrid (España) lleva 31 partidos con el primer equipo y mejoró sus estadísticas al mando del actual entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag. La rúbrica del convenio de larga duración se da en medio del tironeo entre la AFA y el club inglés por la convocatoria del futbolista al Mundial Sub 20, que se disputará en la Argentina desde el 20 de mayo. Los Diablos Rojos no quieren ceder al joven debido a los compromisos por la Premier League y la FA Cup.

“Cuando me uní a este increíble club, soñaba con debutar en primera, jugar en Old Trafford, anotar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en el pecho”, dijo el joven argentino, citado en la página oficial del club. Y agregó: “Estoy muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos junto a mi familia, que me apoyó a cada paso del camino. Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en Manchester United. Ya comencé a trabajar para lograr los próximos objetivos”. El jugador se recupera de una lesión sufrida en marzo ante Southampton, y que le impidió participar en los dos amistosos que disputó la selección argentina para celebrar el título en el mundial de Qatar. Y agregó: “ El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito”.

✍️ La joven promesa argentina acaba de renovar su compromiso con la institución.#MUFC @AGarnacho7 — Manchester United (@ManUtd_Es) April 28, 2023

Garnacho también habló de Ten Hag y de su progreso en el club (suma 931 minutos en la actual temporada, récord en su incipiente carrera): “Estoy disfrutando. No puedo esperar para crear más momentos especiales con este grupo frente a nuestros hinchas increíbles”, se ilusionó el juvenil. “Este nuevo contrato a largo plazo refleja nuestra confianza en él para continuar su desarrollo, bajo la tutela de Erik (Ten Hag, el entrenador) y sus ayudantes”, dijo por su parte John Murtough, el director de fútbol del equipo rojo. Y agregó: “Su talento, impulso y determinación para ser exitoso hicieron que progresara rápidamente de nuestra academia al primer equipo. Tiene un gran potencial y todos deseamos trabajar con él para asegurarnos de que pueda cumplir sus ambiciones aquí en Manchester United en los próximos años”. Según el Daily Mail, el club le multiplicó su sueldo por diez, por lo que pasará a ganar cerca de 50 mil libras por semana (unos 63 mil dólares).

Sin embargo, las chances de que Garnacho pueda estar presente en el Mundial Sub 20 empiezan a desvanecerse, más allá de la voluntad del jugador. El propio entrenador de Manchester United anunció que no está dispuesto a ceder al jugador, más allá de que el Mundial Sub 20 no es una competencia obligatoria en el calendario de la FIFA.

"LA VERDAD QUE NO LO VEO" Ten Hag se refirió a la convocatoria de Garnacho para el Mundial Sub-20 y no dio buenas noticias.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/7hp7seEUj7 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2023

Ten Hag fue consultado sobre Garnacho en la conferencia de prensa después del empate de este jueves con Tottenham, por la Premier League. Y fue categórico: “No, la verdad que no lo veo”, respondió cuando lo consultaron sobre la posibilidad de que el club prestara a Garnacho para la competencia ecuménica. La Argentina debutará el 20 de mayo frente a Uzbekistán, campeón asiático, en Santiago del Estero.

Garnacho ya había dejado en claro su posición. El habilidoso jugador quiere disputar el Mundial Sub 20 para la selección argentina y realizó gestiones que su club acceda. Tuvo además una charla con el propio Ten Hag para intentar convencerlo, pero el entrenador neerlandés no está dispuesto a ceder en su decisión.

Garnacho sufrió un esguince del ligamento del tobillo derecho hace un mes y medio, en el empate sin goles entre Manchester United y Southampton. Esa lesión lo marginó de los dos encuentros amistosos que la selección dirigida por Lionel Scaloni disputó en nuestro país ante Panamá y Curazao, y que hubieran sido los primeros cotejo de Garnacho en suelo argentino.

Alejandro Garnacho, en el momento que sufrió la lesión en el tobillo, en un choque con Kyle Walker-Peters, jugador de Southampton el 12 de marzo pasado Matthew Peters - Manchester United

El delantero nacido en España y de madre argentina está en el tramo final de la recuperación, cerca de volver a las canchas, y Ten Hag considera que puede tenerlo en cuenta en un tramo vital de la temporada, porque Manchester United está cuarto en la tabla de la Premier League, y si bien está lejos de ser campeón, sí pelea por un lugar en la próxima Champions League, para lo cual debe terminar entre los cuatro primeros, y además se clasificó a la final de la FA Cup que definirá en el clásico ante Manchester City el 3 de junio próximo, en Wembley, en medio del Mundial Sub 20.

El entrenador del seleccionado argentino, Javier Mascherano, viajó a Europa para realizar personalmente las gestiones ante los clubes más reticentes a ceder sus jugadores. Pero, además de esta negativa de Manchester United, el Real Madrid ya informó que no cederá a ningun jugador, y aquí era donde el DT esperaba contar con Nico Paz. Así las cosas, la Albiceleste podría afrontar la cita máxima sin el juvenil del Merengue.

Javier Mascherano volvió a ser entrenador de la Sub 20 argentina JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Tras quedarse fuera de los amistosos ante Panamá y Curazao, en el marco de los festejos por la coronación en Qatar, Garnacho usó las redes sociales para expresarse y comentó: “Estoy decepcionado de perder también la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia”.

Las alarmas están encendidas, porque mientras negocia por el delantero de Manchester United, Argentina mira de reojo que no se plieguen a estas negativas otros clubes de Europa. Sucede que dentro de la nómina de la selección juvenil argentina aparecen los nombres de Matías Soulé (Juventus) y Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), Román Vega (Barcelona), Luka Romero (Lazio) y Valentín Carboni (Inter).

LA NACION