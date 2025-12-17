Inglaterra: un jugador murió al chocar con su auto cuando regresaba de un partido

Un jugador de 21 años murió este miércoles al chocar con su auto mientras volvía de jugar un partido en Bedford, Inglaterra. Ethan McLeod había surgido en la Premier League y jugaba en el Macclesfield de la sexta división. La noticia conmocionó al fútbol inglés.

El club de Cheshire se había enfrentado al Bedford Town y le había ganado 2-1 de visitante en The New Eyrie. Al salir del partido, McLeod se dirigió hacia su hogar en su auto y tomó la autopista M1, que conecta Londres con Leeds. Durante su viaje, sufrió un accidente de auto que terminó con su vida. Su fallecimiento fue confirmado por su club.

“Con gran pesar y una abrumadora sensación de surrealismo, el Macclesfield puede confirmar el fallecimiento del delantero de 21 años Ethan McLeod. Ethan era un miembro increíblemente talentoso y muy respetado de nuestro primer equipo, que tenía toda la vida por delante”, señalaron en redes sociales.

Además, brindaron elogios al delantero por su personalidad y compañerismo. “Su personalidad contagiosa hizo que sea querido por todos aquellos con quienes entró en contacto. Ethan nos impulsó sin esfuerzo a todos a ser lo mejor que podíamos ser, tanto dentro como fuera de la cancha. Su profesionalismo y ética de trabajo inquebrantable inspiraron a todos, y su entusiasmo por la vida puso sonrisas en todos nuestros rostros, incluso en los días más oscuros”, expresaron.

McLeod había llegado a Macclesfield el 14 de julio de este año. Había sido uno de los jugadores a prueba que habían participado de un amistoso contra Mansfield Town y habían llamado la atención del entrenador. En ese entonces, desde el club detallaron que jugó los primeros 45 minutos y que proporcionó una salida constante en las zonas de ataque.

Previamente, había ascendido en las filas del Wolverhampton Wanderers y pasado diez años en la academia del club de la Premier League. Su primera experiencia en el fútbol senior fue en el Alvechurch de la Premier Central División de la Southern League, luego de que fuera cedido por los Wolves. McLeod completó un contrato a corto plazo con Rushall Olympic luego de su salida de Molineux, antes de pasar a Stourbridge.

“La noticia del fallecimiento de Ethan ha devastado a todo nuestro club y no hay palabras que puedan transmitir el inmenso sentimiento de tristeza y pérdida que sentimos ahora. Las profundas cicatrices mentales provocadas por la muerte de Ethan sin duda nunca sanarán, pero una cosa es segura y es que el vibrante legado de Ethan nunca se desvanecerá, sin importar cuánto tiempo pase en el futuro. Ethan vivirá en nuestros corazones y mentes por siempre y, sin importar lo que depare el futuro, su sonrisa única que nos hipnotizó a todos nunca será olvidada”, continuaron en su publicación.

Y finalizaron: “Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Ethan en este momento profundamente traumático, junto con la seguridad de que brindaremos todo el apoyo que podamos a quienes lo necesiten. Que descanses en paz, Ethan. Siempre serás un Silkman”.

La despedida del fútbol inglés

Diferentes clubes brindaron su pésame a la familia del jugador y al club al que pertenecía. Desde la Selección de Inglaterra aseguraron estar “profundamente entristecidos por la devastadora noticia”. “Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos, jugadores y personal de Ethan McLeod en este momento tan difícil”, sumaron.

Desde Wolves, club donde jugó McLeod, también dejaron un sentido mensaje: “Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Ethan McLeod a sus 21 años. Ethan se unió a la Academia Wolves a los siete años y luego firmó términos profesionales en el club, antes de irse en septiembre de 2024. Enviamos nuestros pensamientos y amor a la familia de Ethan, a sus amigos y a todos en Macclesfield. El hermano menor de Ethan, Conor, está actualmente en nuestro equipo sub-21 y todo el club le brindará atención y apoyo a él y a su familia". También aseguraron que harán un minuto de silencio en el partido del primer equipo del sábado contra Brentford, para “recordar y honrar a Ethan”.

El reconocido club inglés Arsenal expresó: “Todos en el Arsenal estamos profundamente entristecidos al enterarnos del trágico fallecimiento de Ethan McLeod y enviamos nuestras condolencias a la familia de Ethan, a sus amigos y a todo el Macclesfield FC en este momento. Descansa en paz".

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento del exdelantero de los Glassboys, Ethan McLeod, anoche. Nuestros pensamientos están con la familia de Ethan, sus amigos, todos en @thesilkmen y todos aquellos que lo conocieron. Descansa en paz, Ethan”, lamentaron desde el Stourbridge FC de la Premier Central División de la Southern League. Desde el club anunciaron que usarán cintas negras y guardarán un minuto de silencio en el partido de esta noche.

Además, el miembro del Parlamento del Reino Unido por Macclesfield, Tim Roca, se despidió del jugador: “Noticias desgarradoras sobre el fallecimiento de Ethan McLeod, un futbolista talentoso y una inspiración que se fue demasiado joven, a los 21 años. Mis pensamientos están con su familia, amigos y todos en Macclesfield FC, como dice el club; por siempre un Silkman, descansa en paz”.