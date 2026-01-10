Argelia vs. Nigeria, por la Copa Africana de Naciones: horario y dónde ver

El encuentro de cuartos de final entre dos de las potencias del continente se disputa este sábado en el Gran Estadio de Marrakech, Marruecos
Este sábado, desde las 13 (horario argentino), Argelia y Nigeria se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del senegalés Issa Sy, se disputa en el Gran Estadio de Marrakech, Marruecos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del canal de Youtube de Claro Sports.
El rival de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026 -en el que también estarán Austria y Jordania- accedió a esta instancia del certamen continental al vencer a República Democrática de Congo por 1 a 0. El resultado final llegó gracias a un golazo de Adil Boulbina (Al Duhail de Qatar) a los 119′, cuando todo parecía indicar que el ganador se definiría en la tanda de penales. Levantó el trofeo en 1990 y 2019, por lo que busca su tercer título.
Los nigerianos, por su parte, vapulearon a Mozambique por 4 a 0 en los octavos de final con un doblete de Victor Osimhen (Galatasaray de Turquía) y sendas anotaciones de Ademola Lookman (Atalanta de Italia) y Akor Adams (Sevilla de España). Ya ganaron la Copa Africana tres veces: en 1980, cuando fueron anfitriones, 1994 y 2013.
Argelia vs. Nigeria: cómo ver online
El encuentro entre argelinos y nigerianos, por un lugar en las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026, está programado para este sábado a las 13 (horario argentino) en Marrakech, Marruecos. En la Argentina no se transmite por TV, pero se puede ver en vivo por streaming a través del canal de Youtube de Claro Sports.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Nigeria corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.45 contra los 3.44 que se repagan por un hipotético triunfo de Argelia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.
Posibles formaciones
- Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Ismaël Bennacer, Hicham Boudaoui, Farès Chaïbi o Adil Boulbina; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza y Mohamed Amoura.
- Nigeria: Stanley Nwabili; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Sopuruchukwu Onyemaechi; Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Alex Iwobi; Ademola Lookman; Victor Osimhen y Akor Adams.
