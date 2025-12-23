Argentina en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026: fixture, formato y sedes

En el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección argentina integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, aunque para eso deberá ganar un partido más, ya que en la próxima edición habrá 48 participantes por primera vez en la historia y, en consecuencia, se añadirá la instancia de 16vos de final.

Avanzarán de ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros entre cada una de los 12 grupos. A partir de 16vos habrá partidos de eliminación directa hasta la final, programada para el domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Lionel Messi disputaría el último Mundial de su carrera y sueña con ser campeón del mundo otra vez Manuel Cortina - LA NACION

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Los estadios en los que jugará la selección argentina

AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105.000 personas para eventos con público de pie.

Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105.000 personas para eventos con público de pie. Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.

El Arrowhead Stadium de Kansas City será la sede del primer partido de la Argentina en el Mundial 2026 Conmebol

Estadio SoFi - Los Angeles (sede de 16vos, si la Argentina termina 1° en el Grupo J): Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos.

Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos. Hard Rock Stadium - Miami (sede de 16vos, si la Argentina termina 2° en el Grupo J): Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas.

Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales

Qatar 2022

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Rusia 2018

Argentina

Islandia

Croacia

Nigeria

Brasil 2014

Argentina

Bosnia y Herzegovina

Nigeria

Irán

Sudáfrica 2010

Argentina

Grecia

Corea del Sur

Nigeria

Alemania 2006

Argentina

Holanda

Costa de Marfil

Serbia y Montenegro

Corea del Sur - Japón 2002