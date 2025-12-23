Argentina en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026: fixture, formato y sedes

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania; el objetivo, claro, es defender el título obtenido en Qatar 2022
- 3 minutos de lectura'
En el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección argentina integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, aunque para eso deberá ganar un partido más, ya que en la próxima edición habrá 48 participantes por primera vez en la historia y, en consecuencia, se añadirá la instancia de 16vos de final.
Avanzarán de ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros entre cada una de los 12 grupos. A partir de 16vos habrá partidos de eliminación directa hasta la final, programada para el domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
Los estadios en los que jugará la selección argentina
- AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105.000 personas para eventos con público de pie.
- Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.
- Estadio SoFi - Los Angeles (sede de 16vos, si la Argentina termina 1° en el Grupo J): Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos.
- Hard Rock Stadium - Miami (sede de 16vos, si la Argentina termina 2° en el Grupo J): Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas.
Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales
Qatar 2022
- Argentina
- Arabia Saudita
- México
- Polonia
Rusia 2018
- Argentina
- Islandia
- Croacia
- Nigeria
Brasil 2014
- Argentina
- Bosnia y Herzegovina
- Nigeria
- Irán
Sudáfrica 2010
- Argentina
- Grecia
- Corea del Sur
- Nigeria
Alemania 2006
- Argentina
- Holanda
- Costa de Marfil
- Serbia y Montenegro
Corea del Sur - Japón 2002
- Argentina
- Suecia
- Inglaterra
- Nigeria
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
"Siento mucho odio". En Francia no se olvidan de la final de Qatar: el debate en una transmisión y la rencorosa frase de un exfutbolista
Fixture albiceleste. Horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 vs. Argelia, Austria y Jordania
"Es muy mala suerte". La lesión del fichaje más caro de la historia de la Premier League: cuánto tiempo tardará en recuperarse
- 1
Román Riquelme, el DT sin banco: mientras define el futuro de Ubeda, el presidente arma el Boca 2026
- 2
El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la sanción a Andrés Fassi
- 3
Por qué el partido inaugural del Mundial 2026 es la clave del éxito o el fracaso del equipo de Pochettino
- 4
Copa Africana: Argelia debutó con una goleada con el brillo de Riyad Mahrez y un Zidane en el arco