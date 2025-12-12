Argentina vs. Argelia, Austria y Jordania: así se juega el grupo de la selección en el Mundial 2026

La selección argentina es campeona del mundo en ejercicio. Y por supuesto, en la próxima Copa del Mundo (11 de junio al 19 de julio), pretende hacer lo que casi nadie pudo: conservar el título. La cruzada es compleja, porque el Mundial tendrá más equipos y todos quieren vencer al campeón, pero para empezar, no está tan mal. Le tocó integrar el Grupo J, como cabeza de serie, y se encontró con rivales, a priori, muy inferiores: Argelia, Austria y Jordania, uno de los debutantes. Todos los detalles están en canchallena.com.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni y comandado dentro de la cancha por Lionel Messi (aunque aún no confirmó si estará) será el 16 de junio en Kansas, ante el conjunto africano, desde las 22 de la Argentina. Luego, el 22 a las 14 hará lo propio ante Austria y cerrará la zona el 27 a las 23 con Jordania. Estos últimos dos encuentros tendrán lugar en Dallas.

Fixture de la selección argentina en el grupo J del Mundial 2026

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio.

La FIFA oficializará este sábados los horarios y sedes para todos los seleccionados.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona.

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el último Mundial de Lionel Messi y de buena parte de la generación que celebró en Qatar 2022.