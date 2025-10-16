Así quedó conformada la final del Mundial Sub 20, con la selección argentina

Este miércoles se disputaron las semifinales del Mundial Sub 20 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Marruecos y la Argentina. El partido definitorio se disputa este domingo 19 de octubre a las 20 (horario argentino) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, con televisación de Telefé y DSports. Además, el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El primer seleccionado en meterse en la definición fue el marroquí, que dejó en el camino a Francia por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios por los goles de Lisandru Olmeta en contra -M- y Lucas Michel -F-. Es la primera vez que jugará la final de la Copa del Mundo para menores de 20 años. Su mejor actuación hasta el momento se dio en Países Bajos 2005, año en el que la Argentina levantó el trofeo, cuando se quedó con el cuarto puesto.

Luego llegó el turno del conjunto albiceleste, que eliminó a Colombia por 1 a 0 con un tanto de Mateo Silvetti. De esta manera, Sudamérica volverá a tener un representante en la final del Mundial Sub 20 al igual que en la última edición, disputada en la Argentina en 2023, cuando Uruguay se consagró campeón ante Italia tras ganar por 1 a 0 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Mateo Silvetti, clave en todo el torneo ingresando desde el banco, metió a la Argentina en la final RAUL BRAVO - AFP

Cómo ver online la final del Mundial Sub 20 2025

La final se disputa este domingo en Ñuñoa, Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar el canal de las tres pelotas a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa); mientras que únicamente el que tenga DirecTV podrá acceder a la otra señal. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Telefé.

MiTelefe.com.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia de la Copa del Mundo Sub 20 es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. El certamen ecuménico juvenil, por su parte, tuvo su estreno en Túnez 1977 y la última edición fue la de Argentina 2023, tras la inactividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid 19. Hubo 23 Mundiales hasta el momento y el máximo ganador es la selección argentina con seis estrellas, una más que Brasil.

Argentina - Seis títulos

Brasil - Cinco

Portugal - Dos

Unión Soviética, Yugoslavia, Alemania, España, Ghana, Francia, Serbia, Inglaterra, Ucrania y Uruguay - Uno cada uno