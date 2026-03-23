Argentina vs. Mauritania: entradas, precios y cómo funciona Deportick

La selección argentina tiene por delante los últimos dos amistosos antes de dar a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026. Se enfrentará a Mauritania y Zambia en la Bombonera, en la prueba final del DT Lionel Scaloni para terminar de definir los 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá. El partido ante los mauritanos se juega este viernes a las 20.15 y las entradas ya están a la venta en Deportick.

Las entradas conservaron el precio de las de agosto del año pasado, cuando la selección argentina se enfrentó a Venezuela en el Monumental, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. El seleccionado albiceleste tenía planificada para este viernes 27 de marzo la Finalissima ante España, como mejor puesta a punto antes del Mundial, pero el partido fue cancelado por los conflictos bélicos que tienen en jaque a Medio Oriente.

Lionel Scaloni le pidió a la AFA que se mueva rápido en busca de amistosos tras la cancelación de la Finalissima CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Precios de las entradas para Argentina vs. Mauritania

Menor (hasta 10 años): $25.000

General: $90.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta H, I, J, F y G: $200.000

Platea Baja L: $350.000

Platea media C, D y M: $330.000

Platea media A y B: $350.000

Preferencial: $490.000

*Cada entrada que se compra en los sectores de palcos equivale a un asiento. El número del palco es el número de fila.

Cómo funciona Deportick

Los tickets se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores. Los mismos se pueden comprar desde este lunes a las 10, aunque previamente hubo una preventa para clientes de las tarjetas de American Express.

Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.

Cada hincha que obtiene su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó (Amancio Alcorta y Av. Colonia) desde el martes 24 hasta el jueves 26 de marzo, entre las 9 y 15. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

El anuncio de Deportick sobre la venta de entradas para el amistoso entre la Argentina y Mauritania Deportick

Cronograma de entrega de entradas

Boleterías de la cancha de Huracán

Martes 24/03 de 9 a 15

Miércoles 25/03 de 9 a 15

Jueves 26/03 de 9 a 15

Para retirar las entradas es necesario presentar, sin excepción:

Código de canje que se recibe al confirmar la compra

Tarjeta que haya utilizado para abonar

DNI físico del titular del medio de pago.

Tras este encuentro, la selección volverá a medirse con otro equipo africano, Zambia, 91° del mundo. También se llevará a cabo en la Bombonera, pero será el martes 31 en idéntico horario, las 2015. La AFA todavía no oficializó la venta de entradas para dicho compromiso, pero se espera que estén disponibles en el sitio web de Deportick en los próximos días.