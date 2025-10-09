Cuándo juega la selección argentina vs. Venezuela, por un amistoso de fecha FIFA: día, hora y TV

El primer amistoso que disputará la selección argentina en Miami, Estados Unidos, será vs. Venezuela este viernes a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.28 contra 12.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Vinotinto. El empate llega a 6.0.

Argentina vs. Venezuela: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Viernes 10 de octubre de 2025.

Hora: 21 (hora argentina).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

Árbitro: A designar.

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El combinado albiceleste tiene en el horizonte la Finalissima vs. España y el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, al que se clasificó como líder absoluto de las eliminatorias sudamericanas y defenderá la corona que logró en Qatar 2022.

Este martes el entrenador Lionel Scaloni dejó en claro que la base del plantel para la Copa del Mundo está definida y que solo restan unos pocos lugares que se decidirán en los amistosos que afrontará en lo que resta del año y el siguiente. En ese contexto, explicó que probarán jugadores y en el juego venidero, más allá de que en la formación inicial estarán los habituales titulares, es probable que tengan minutos futbolistas sin demasiada participación en el proceso.

Lionel Messi o Nicolás Paz, una de las dudas de Lionel Scaloni en la formación de la selección argentina vs. Venezuela Daniel Jayo - Getty Images South America

Teniendo en cuenta que segundo amistos vs. Puerto Rico se trasladó de Chicago a Miami y el equipo no tendrá que viajar, es probable que Messi siga en el plantel y esté a disposición. En ese contexto, no es seguro que juegue de la partida vs. la Vinotinto y su lugar lo puede ocupar Nicolás Paz. Otra dudas son Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli en el arco y Enzo Fernández o Giovani Lo Celso en el mediocampo.

Venezuela, por su parte, recibió recientemente el duro revés de quedarse afuera de la cita ecuménica, situación que derivó en la eyección del cargo de DT de Fernando Batista. Sin lugar en el repechaje para pelear por un boleto para ser mundialista por primera vez en su historia, la selección venezolana inicia un proceso de recambio con Oswaldo Vizcarrondo -exjugador de Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Lanús- al frente del plantel.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Nahuel Ferraresi es uno de los jugadores convocados por Oswaldo Vizcarrondo para el partido de la selección de Venezuela vs. Argentina JUAN BARRETO - AFP

Ambos países se vieron las caras recientemente, el 4 de septiembre pasado, por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. En el estadio Monumental la albiceleste sonrió 3 a 0 con un doblete de Lionel Messi en su último partido oficial ante su público -se especula con que no jugará más que amistosos como local en el futuro- más otro tanto de Lautaro Martínez.

Incluido ese cotejo, la Argentina y Venezuela se cruzaron 29 veces con 24 triunfos argentinos, tres empates y apenas dos victorias de la Vinotinto.