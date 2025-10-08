Convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

La selección argentina Sub 20, con Diego Placente a la cabeza, anhela su título número siete en el Mundial de la categoría para cortar la sequía de 18 años -Canadá 2007- y, sobre todo, despegarse de sus inmediatos perseguidores en la tabla de campeones. Con ese objetivo, el equipo conformado por 21 jugadores enfrenta este miércoles a Nigeria por los octavos de final.

El plantel que conformó el entrenador tiene variantes en todos los puestos, más allá de que le faltan varias figuras que no fueron cedidas por sus respectivos clubes a raíz de que no es una obligación. Los casos más resonantes son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes sí disputaron el Sudamericano a principios de año.

Dylan Gorosito y Alejo Sarco son dos de los futbolistas argentinos que se destacan en el Mundial Sub 20 JAVIER TORRES - AFP

Tampoco fueron habilitados Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa se debió a que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta los días previos a la cita ecuménica en la Libertadores.

Más allá de los nombres que faltan, Placente cuenta con varios futbolistas con rodaje en primera división, ya sea en la Argentina o Europa, y otros que se destacaron en los tres primeros encuentros. Entre ellos sobresalen Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Julio Soler (Bournemouth), Ian Subiabre (River), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s), Milton Delgado y Dylan Gorosito (Boca Juniors).

El plantel de la selección argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Arqueros

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Defensores

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

Mediocampistas

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)

Alejo Sarco es el goleador de la selección argentina en el Mundial Sub 20 Andre Penner� - AP�

