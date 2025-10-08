Convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

El combinado albiceleste dispone de 21 jugadores para el certamen en el que busca su séptimo título en la historia
La selección argentina Sub 20, con Diego Placente a la cabeza, anhela su título número siete en el Mundial de la categoría para cortar la sequía de 18 años -Canadá 2007- y, sobre todo, despegarse de sus inmediatos perseguidores en la tabla de campeones. Con ese objetivo, el equipo conformado por 21 jugadores enfrenta este miércoles a Nigeria por los octavos de final.
El plantel que conformó el entrenador tiene variantes en todos los puestos, más allá de que le faltan varias figuras que no fueron cedidas por sus respectivos clubes a raíz de que no es una obligación. Los casos más resonantes son los de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Bayer Leverkusen), quienes sí disputaron el Sudamericano a principios de año.
Tampoco fueron habilitados Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa se debió a que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta los días previos a la cita ecuménica en la Libertadores.
Más allá de los nombres que faltan, Placente cuenta con varios futbolistas con rodaje en primera división, ya sea en la Argentina o Europa, y otros que se destacaron en los tres primeros encuentros. Entre ellos sobresalen Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Julio Soler (Bournemouth), Ian Subiabre (River), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s), Milton Delgado y Dylan Gorosito (Boca Juniors).
La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile
Arqueros
- Santino Barbi (Talleres)
- Álvaro Busso (Vélez)
- Alain Gómez (Valencia)
Defensores
- Dylan Gorosito (Boca)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Julio Soler (Bournemouth)
Mediocampistas
- Tomás Pérez (Porto)
- Milton Delgado (Boca)
- Tobías Andrada (Vélez)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Valentino Acuña (Newell’s)
Delanteros
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
- Ian Subiabre (River)
- Mateo Silvetti (Inter Miami)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Maher Carrizo (Vélez)
Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial
- Túnez 1977: No participó.
- Japón 1979: Campeón.
- Australia 1981: 9ª -fue tercera en el grupo D y no clasificó a cuartos de final-.
- México 1983: 2ª -perdió la final con Brasil 1 a 0-.
- Unión Soviética 1985: No participó.
- Chile 1987: No participó.
- Arabia Saudita 1989: 7ª -se ubicó segunda en el grupo D por detrás de Irak y perdió en cuartos de final con Brasil 1 a 0-.
- Portugal 1991: 14ª -quedó última en el grupo A y no avanzó a cuartos de final-.
- Australia 1993: No participó.
- Qatar 1995: Campeón.
- Malasia 1997: Campeón.
- Nigeria 1999: 16ª -fue tercera en el grupo B y cayó 4 a 1 con México en octavos de final-.
- Argentina 2001: Campeón.
- Emiratos Árabes Unidos 2003: 4ª -accedió a las semifinales y perdió con Brasil 1 a 0-.
- Países Bajos 2005: Campeón.
- Canadá 2007: Campeón.
- Egipto 2009: No participó.
- Colombia 2011: 8ª -cedió ante Portugal en cuartos de final por penales 5 a 4, tras igualar 0 a 0-.
- Turquía 2013: No participó.
- Nueva Zelanda 2015: 20ª -fue tercera en el grupo B y no superó la primera etapa-.
- Corea del Sur 2017: 17ª -se ubicó tercera en el grupo A y no avanzó a octavos de final.
- Polonia 2019: 12ª -fue eliminada por Mali en octavos de final por penales 5 a 4, tras empatar sin goles-.
- Indonesia 2021: edición cancelada por la pandemia de Covid-19.
- Argentina 2023: 9ª -eliminada en octavos de final por Nigeria 2 a 0-.
