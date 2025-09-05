Argentina vs. Venezuela: el golazo de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina

Un GOLAZO. Así, con mayúsculas. Y así debía ser. Porque si la definición de Lionel Messi para el 1-0 de la selección nacional ante Venezuela fue un derroche de fantasía (picándola por arriba de dos rivales y el arquero), todo lo que pasó antes de esa primera conquista fue fantástico. Y en el segundo tiempo llegaría el segundo tanto de su cosecha personal, para redondear otra actuación de alto nivel del jugador de la eterna juventud, que tiene 38 años.

“Todo lo que vivimos es hermoso. Por edad lo más lógico es que no llegue [Al Mundial] estoy ilusionado, con ganas, voy día a día, ahora vengo de estar parado, me volví a resentir, ahora pude jugar tres partidos seguidos, pero es día a día, sintiendo sensaciones”, mencionó Messi tras el partido. Y prefirió ser cauto, pensando en el Mundial 2026: “Hoy era el último por los puntos acá, intento sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien disfruto y si no la paso mal. No tengo una decisión tomada con respecto al Mundial.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️



39' PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA 🇻🇪



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/xe3FBnAOVy — telefe (@telefe) September 5, 2025

Se jugaban 38 minutos del primer tiempo del duelo entre Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias, cuando Leandro Paredes aprovechó un error en la salida visitante para ganar la pelota y, con un pase preciso, dejar solo a Julián Álvarez frente a Romo. La Araña amagó, hizo pasar de largo a un defensor, y cuando tenía la posibilidad de definir, asistió a Leo, que frotó la lámpara y la mandó al fondo de la red con una definición extraordinaria, por encima del manotazo desesperado del arquero. De esta manera, el crack llega a su séptimo gol en estas eliminatorias e iguala al colombiano Luis Díaz en la cúspide de las Eliminatorias.

En su posible último encuentro oficial con la camiseta albiceleste en suelo argentino, el exBarcelona y jugador de Inter Miami se dio el gusto, también, de anotar su segundo tanto -el tercero del partido- después de aprovechar un desborde de Thiago Almada desde la derecha y abrochar una jugada colectiva extraordinaria, lo que terminó de desatar la fiesta en el Monumental.

Está claro que no es una noche más para el crack rosarino. De hecho se lo vio visiblemente emocionado desde la entrada en calor, cuando los hinchas bramaron el primer “Meeeeesssi, Meeeeesssi” de la jornada. En el túnel del Monumental, el rosarino recibió una visita muy especial: sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Los abrazó, jugó con ellos. El resto de la familia, incluidos sus padres, se ubicaron en un palco del estadio. La expectativa fue mayúscula desde muchas horas antes.

Con su presencia frente a Venezuela, Messi sumó 72 partidos en Eliminatorias Sudamericanas e iguala la marca del ecuatoriano Iván Hurtado, retirado en 2012. Y si jugare aunque fuere un minuto en Guayaquil el martes, la superará. En 2021, poco después de levantar la Copa América en Brasil, marcó su primer triplete oficial, como local contra Bolivia, y superó a Pelé como máximo goleador sudamericano en selecciones, con 79 tantos, que hoy ya son 112. Su último gran baile fue otra vez contra Bolivia, en 2024, cuando anotó otro hat trick y protagonizó una de sus mejores noches con la camiseta celeste y blanca.

El abrazo de Messi con Julián Álvarez en Argentina vs Venezuela Aníbal Greco - La Nación

El Monumental se rindió a los pies de Lionel Messi. Cada vez que el capitán tocó la pelota, los hinchas se rompieron las manos para aplaudir y el aliento invadió la escena. Y todo alcanzó mayor temperatura tras el golazo que cambió la chapa del marcador, aunque en el segundo tiempo también tuvo algunas intervenciones que le dieron dinámica a la ofensiva celeste y blanca.

En medio del unipersonal de Messi, llegó el segundo gol del conjunto nacional, anotado de cabeza por Lautaro Martínez, que acaba de reemplazar a Julián Álvarez, en una muestra de oportunismo increíble.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Lautaro aparece en la primera y el Toro no perdona 🐂



21' ST | 🇦🇷 ARGENTINA 2 - 0 VENEZUELA 🇻🇪



🇦🇷 #ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/EcJFtmETH2 — telefe (@telefe) September 5, 2025

La Argentina, ya clasificada, lidera con holgura la tabla de posiciones y nada le impedirá terminar en la cima esta competencia. Venezuela, en tanto, se está jugando la oportunidad histórica de disputar por primera vez un Mundial, algo que definirá el martes próximo y en un eventual repechaje, a realizarse en marzo.