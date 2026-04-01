Argentina vs. Zambia: resumen y video de los goles del amistoso de fecha FIFA

La selección argentina concluyó este martes la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con una cómoda victoria ante Zambia 5 a 0 en el que fue su último partido como local antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Los goles del encuentro que se disputó en la Bombonera y arbitró el venezolano Alexis Herrera los anotaron Julián Álvarez y Lionel Messi en el primer tiempo más Nicolás Otamendi de penal, Dominic Chanda en contra y Valentín Barco en el complemento.

El resumen de Argentina 5 vs. Zambia 0

Lo positivo para la albiceleste es que mejoró considerablemente con respecto al triunfo sobre Mauritania 2 a 1, más allá de que enfrente tuvo un rival muy débil -incluso de menor calibre que los mauritanos- que ofreció muy poca resistencia y al que apenas iniciado el duelo se le quemó el libreto con el tempranero gol de Álvarez.

Con el objetivo de aceitar el funcionamiento y dejar atrás la anterior presentación, el entrenador Lionel Scaloni dispuso una formación inicial con la mayoría de los habituales títulares, nueve de los 11 que arrancaron la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia. Las excepciones fueron las presencias de Leandro Paredes en el mediocampo en lugar de Rodrigo De Paul y de Thiago Almada por Ángel Di María, ya retirado del combinado nacional.

Lionel Messi jugó, muy posiblemente, su último partido en el país con la camiseta de la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

Después del tanto de la ‘Araña’, no pasó demasiado. La Argentina tuvo el control del balón y del juego, pero no fue avasallante. Con muy poca velocidad y sin sorpresas para romper la defensa, se volvió predecible. Fue Lionel Messi, en muy posiblemente su último partido en el país con la camiseta albiceleste, el que amplió la ventaja antes de que termine el primer tiempo y el que se encargó de pedirle a Nicolás Otamendi que ejecute el penal apenas iniciado el complemento.

El defensor, que ya anunció que después de la Copa del Mundo dejará de jugar en la selección nacional, se dio el lujo de anotar un tanto en su despedida del público albiceleste y, cuando fue reemplazado recibió una ovación de todo el estadio. Luego de esa anotacion, el DT movió piezas aprovechó para darle minutos a Valentín Barco, Lucas Martínez Quarta, Máximo Perrone y el arquero Juan Musso, jugadores que necesitaban mostrarse para ganarse un lugar en la Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi marcó el tercer gol argentino ante Zambia de penal Aníbal Greco - La Nación

El partido se convirtió en un monólogo del anfitrión. A diferencia del primer tiempo, el combinado nacional sí fue punzante y lastimó a su rival al punto que en una gran jugada colectiva forzó el gol en contra de Dominic Chanda.

Con el correr de los minutos la intensidad bajó y el público se aplacó. Los futbolistas que ingresaron en la Argentina -además de los mencionados lo hicieron Rodrigo De Paul, Nicolás González, Giuliano Simeone y Nico Paz- aportaron otra dinámica e intentaron aportar lo suyo, pero el quinto y definitivo festejo llegó de los pies de una genialidad del ‘10′. Tras un breve parate por la lesión de un jugador de Zambia, cuando el árbitro Herrera autorizó la reanudación del juego Messi le dio un pase largo a González quien, adentro del área, se la sirvió a Barco para que sentencie la historia.

El partido ante Zambia fue el último que disputó la selección argentina antes de que Scaloni defina la lista de 26 convocados a la Copa del Mundo. A partir de allí la trascendencia del mismo, sobre todo para los jugadores que pelean por un lugar en una nómina que tiene al menos 20 nombres y apellidos confirmados.

Ya con el plantel para la cita ecuménica diagramado, la Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos antes de debutar contra Argelia en el Grupo J -posteriormente se medirá con Austria y Jordania-. Los rivales, aunque todavía no se anunció oficialmente, serían Serbia y Guatemala u Honduras.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 -e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.