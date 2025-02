Argentinos por todos lados: cómo quedaron los cruces de octavos de la Europa League y la Conference League

La UEFA definió este viernes el camino a Bilbao, donde el 21 de mayo se disputará la final de la Europa League, el segundo torneo en importancia del Viejo Continente. Los octavos de final de la competencia quedaron resueltos en el sorteo realizado en Nyon (Suiza). La Roma, el equipo con más argentinos en su plantel (Leandro Paredes, Matías Soulé y Paulo Dybala), se medirá con los vascos de Athletic Club de Bilbao. Primero en el Olímpico de la capital italiana y luego en el Nuevo San Mamés. “La Roma es un rival difícil, pero somos optimistas. Llegar a la final es el sueño de los jugadores, ya que el Athletic no ha ganado nunca la competición”, dijo el ex jugador del Athletic Andoni Goikoetxea, citado por la agencia AFP.

Los griegos de Olympiakos, el equipo de los argentinos Santiago Hezze (ex Huracán) y Francisco Ortega (ex Vélez), se medirá con los noruegos de Bodo/Glimt. El primer partido será en la fría Escandinavia; la revancha, en El Pireo. Olympique Lyon, que tiene en su plantel a los campeones del mundo Thiago Almada (ex Vélez, Atlanta United y Botafogo) y Nicolás Tagliafico (ex Banfield, Independiente y Ajax) chocará contra los rumanos de Steaua de Bucarest. Primero lo harán en la capital rumana; una semana más tarde, en Francia.

Paulo Dybala festeja uno de sus goles ante Porto, en los playoffs de la Europa League; ahora se medirá con Athletic Bilbao, de España Alfredo Falcone - LaPresse

Tottenham, del hoy lesionado Cristian “Cuti” Romero, intentará recuperarse de su mal andar en la Premier -se ubica en el puesto 12, más cerca del descenso que del acceso a las competencias internacionales de la próxima temporada- en su serie ante los neerlandeses de AZ Alkmaar. Quintos en la Eredivisie, los neerlandeses tienen en sus filas a Troy Parrott, un delantero que hasta hace un par de temporadas era el mejor proyecto de las inferiores de... Tottenham. La serie de octavos de final de la Europa League será toda una experiencia para el goleador irlandés de 21 años, que se enfrentará al club de su vida.

Otro que vive horas bajas en la Premier y tratará de cicatrizar sus heridas en la Europa League es Manchester United. Al mando del portugués Rubém Amorim, los Diablos Rojos no arrancan: tienen a Lisandro Martínez lesionado por varios meses, pero contarán con el vértigo de Alejandro Garnacho para la eliminatoria con los vascos de la Real Sociedad. Undécimos en la Liga de España, los dirigidos por Imanol Alguacil cuentan con el japonés Takefusa Kubo y el español Martín Zubimendi como máximas figuras.

Alejandro Garnacho, talento con sangre argentina al servicio de Manchester United Dave Thompson - AP

Lazio, del argentino Valentín “Taty” Castellanos (ex Girona, de España) se medirá con los checos de Viktoria Plzen, que llegaron a octavos de final tras eliminar al Ferencvaros de Hungría. El primer encuentro se disputará en la República Checa, mientras que el Olímpico de Roma será el escenario de la revancha.

Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán el 6 de marzo, mientras que los de vuelta están progamados para el 13, una semana más tarde. El calendario de la Europa League también establece que los cuartos de final se jugarán el 10 de abril (ida) y el 17 del mismo mes (vuelta), mientras que las semifinales serán el 1 de mayo (ida) y el 8 del mismo mes (vuelta). La final se jugará el 21 de mayo en Bilbao.

Así se jugarán los octavos de final de la Europa League:

Roma (Italia) - Athletic Club de Bilbao (España)

Bodo/Glimt (Noruega) vs. Olympiakos (Grecia)

Fenerbahce (Turquía) - Rangers (Escocia)

Ajax (Países Bajos) - Eintracht Frankfurt (Alemania)

Steaua Bucarest (Rumania) - Lyon (Francia)

AZ Alkmaar (Países Bajos) - Tottenham (Inglaterra)

Real Sociedad (España) - Manchester United (Inglaterra)

Viktoria Plzen (República Checa) - Lazio (Italia)

Conference League: Chelsea vs. Copenhague

La tercera copa europea en importancia, la Conference League, también tuvo su sorteo este viernes en Nyon (Suiza). El máximo favorito al título, Chelsea (de Inglaterra, con el argentino Enzo Fernández como capitán) se medirá con Copenhague, de Dinamarca. El primer partido se disputará en tierras danesas, mientras que la revancha se jugará en Stamford Bridge. En caso de sortear con éxito a los daneses, los londinenses se medirán con el ganador de la llave entre Molde (Noruega, el equipo donde se formó Erling Haaland) y Legia de Varsovia (Polonia).

Tenemos rival en Europa League: Copenhagen pic.twitter.com/eor7siW3V4 — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) February 21, 2025

Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, y con los argentinos Giovani Lo Celso (hoy lesionado) y Ezequiel “Chimy” Ávila, se medirá con los portugueses de Vitória SC. En caso de pasar la eliminatoria, su rival siguiente, en cuartos de final, saldrá de la serie entre Jagiellonia (Polonia) y Cercle Brugge (Bélgica).

Las otras series de octavos de final en el camino a Wroclaw (Polonia), sede del encuentro decisivo, involucran a los siguientes equipos: NK Celje (Eslovenia) vs. Lugano (Suiza, donde juegan los argentinos Milton Valenzuela e Ignacio Aliseda); Panathinaikos (Grecia) vs. Fiorentina (Italia, de los argentinos Lucas Beltrán y Matías Moreno); Pafos (Chipre) vs. Djugarden (Suecia); y FK Borac (Bosnia) vs. Rapid de Viena (Austria).

LA NACION