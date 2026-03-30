Cuándo juega Italia vs. Bosnia, por el repechaje al Mundial 2026

Bosnia e Italia protagonizarán este martes 31 de marzo una de las cuatro finales de los repechajes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El cotejo, correspondiente al Torneo A, está programado a las 15.45 (hora argentina) en el estadio Bilino Polje de Zenica y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el francés Clément Turpin, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.64 contra 6.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.95.

Bosnia vs. Italia: todo lo que hay que saber

Repechaje A de Europa al Mundial 2026 - Final

Día: Martes 31 de marzo de 2026.

Hora: 15.45 (hora argentina).

Estadio: Bilino Polje (Zenica, Bosnia).

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

TV: ESPN.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: Canchallena.

El combinado bosnio sorprendió en las semifinales a Gales como visitante en Cardiff y lo derrotó por penales 4 a 2, tras igualar 1 a 1. Así, quedó a un solo partido de acceder a la Copa del Mundo por segunda vez. Su única incursión fue en Brasil 2014, donde compartió el grupo con la Argentina.

En las Eliminatorias del Viejo Continente, el combinado que encabeza el centrodelantero Edin Džeko fue segundo en la zona H por detrás de Austria con 17 puntos producto de cinco triunfos, dos empates y una caída. Ello, le impidió acceder directamente a la cita ecuménica y decantó en la repesca.

Edin Dzeko es el capitán y la gran figura que tiene Bosnia, que anhela jugar su segundo Mundial Nick Potts - PA

La Azzurra es una de las selecciones más importantes del planeta, más por su rica historia que por su presente porque tiene cuatro títulos en Mundiales -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-, pero no disputó los de Rusia 2018 y Qatar 2022 y tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 fue eliminada en la etapa de grupos.

Dirigida por Gennaro Gattuso y con el argentino Mateo Retegui en su plantel, es la gran favorita a quedarse con el cupo a la Copa del Mundo del Repechaje A de Europa. Se ubicó segunda en la zona I de las Eliminatorias del Viejo Continente que organizó la UEFA con 18 unidades gracias a seis victorias y dos derrotas, ambas contra Noruega que dominó la tabla de posiciones con puntaje perfecto (24 de 24). Así, no pudo ingresar de forma directa a la cita ecuménica y accedió a la reclasificación.

Posibles formaciones

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Amar Memić, Amir Hadžiahmetović, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović; Edin Džeko y Ermedin Demirović. DT: Sergej Barbarez.

Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Amar Memić, Amir Hadžiahmetović, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović; Edin Džeko y Ermedin Demirović. DT: Sergej Barbarez. Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicoló Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Sebastiano Esposito o Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattusso.

Italia venció en las semifinales del repechaje a Irlanda del Norte y está a un partido del Mundial 2026 ALBERTO PIZZOLI - AFP

Ambos países se enfrentaron seis veces con cuatro triunfos italianos, uno de los bosnios y un empate. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso en 2024 con victoria de la Azzurra 1 a 0. La única ocasión en que celebró Bosnia fue en el primer choque entre sí, que fue un amistoso en 1996 en Sarajevo, y sonrió 2 a 1-

Repechaje A de Europa

Semifinales

Italia 2-0 Irlanda del Norte.

Gales 1 (2)-(4) 1 Bosnia & Hezergovina.

Final

Bosnia vs. Italia - Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.