Cuándo juega Bolivia vs. Irak, por el repechaje al Mundial 2026

Irak y Bolivia definirán el último clasificado al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en la final del Repechaje 2 intercontinental que se disputará este viernes 1° de abril a las 00.00 (hora argentina) en el estadio BBVA de Monterrey, México. El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al partido que arbitrará el salvadoreño Iván Barton, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas y, en consiguiente, a ingresar a la cita ecuménica es el combinado asiático con una cuota máxima de 2.47 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco sudamericano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, cotiza a 3.30.

Irak vs. Bolivia: todo lo que hay que saber

Repechaje 2 internacional - Fecha 2

Día: Miércoles 1° de abril de 2026.

Hora: 00.00 (hora argentina).

Estadio: BBVA (Monterrey, México).

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: Canchallena.

Los iraquíes aguardaron por un oponente en la definición a raíz de que de los tres participantes del Repechaje internacional 2 -el otro fue Surinam- es el mejor ubicado en el ranking de la FIFA. Dirigido por el australiano Graham Arnold, el mismo que dirigió a su país en Qatar 2022 y perdió ante la Argentina en octavos de final, accedió a la repesca tras derrotar a Emiratos Árabes Unidos en un partido de la quinta ronda de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) y sueña con volver a jugar una Copa del Mundo tras México 1986.

Irak tuvo inconvenientes para llegar a Monterrey porque su país está ubicado en la zona del conflicto bélico en Medio Oriente e, incluso, participa indirectamente en la contienda a favor de Irán. Su traslado incluyó un largo tramo vía terrestre para salir de Bagdad, llegar hasta un aeropuerto y, así, volar hasta México.

La selección de Irak llegó a Monterrey tras un largo periplo y anhela jugar un Mundial después de México 1986 Irak National Team

La Verde, por su parte, venció en semifinales a Surinam 2 a 1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros y está a un paso de volver a jugar una cita ecuménica después de más de 30 años porque su última aparición fue, justamente, en Estados Unidos 1994.

En las Eliminatorias sudamericanas, el combinado dirigido por Óscar Villegas se ubicó séptimo con 20 puntos, 17 de ellos como local en la altura incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0.

Posibles formaciones

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; y Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; y Aymen Hussein. DT: Graham Arnold. Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Miguel Terceros es la gran figura de la selección de Bolivia JULIO CESAR AGUILAR - AFP

La única vez que ambos países se enfrentaron fue en un amistoso internacional en noviembre de 2018 e igualaron 0 a 0 en Emiratos Árabes unidos.

Repechaje 2 de la FIFA

Semifinal

Bolivia 2-1 Surinam.

Final

Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.