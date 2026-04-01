Bosnia y Herzegovina celebra en Sarajevo su clasificación al Mundial tras eliminar a Italia

Bosnia y Herzegovina celebra este martes por la noche su clasificación al Mundial 2026 tras eliminar a Italia en el repechaje europeo, en una definición por penales que marcó un hito para el seleccionado balcánico. La victoria por 4 a 1 desde los doce pasos, luego del empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario y suplementario, desató festejos multitudinarios en Sarajevo, la capital bosnia.

En redes sociales se viralizaron diferentes videos en los que se muestran avenidas completamente colapsadas, bocinazos constantes y caravanas de gente que avanzan lentamente con banderas y cánticos hasta los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Los festejos por el triunfo de Bosnia y Herzegovina incluyen bengalas y gran cantidad de personas

En distintos puntos de Sarajevo, conductores bajan de sus vehículos para sumarse a celebraciones espontáneas, mientras grupos de personas cantan, saltan y encienden bengalas y fuegos artificiales. También se observan concentraciones en plazas y esquinas céntricas, donde familias enteras y grupos de jóvenes acompañan con pirotecnia y banderas.

Multitudes se reúnen en zonas céntricas de Sarajevo para celebrar la clasificación de Bosnia y Herzegovina

Las imágenes reflejan el impacto de una clasificación que tiene un valor histórico para Bosnia y Herzegovina, que logra apenas su segunda participación en una Copa del Mundo. En ese marco, el clima de celebración transforma a la capital en el epicentro de los festejos.

El partido que desató la alegría bosnia se disputó en Zenica. Italia tomó la ventaja en el primer tiempo tras un error en la salida del equipo local que derivó en el 1 a 0. Durante ese tramo, el conjunto visitante logró controlar el juego y sostuvo la diferencia con intervenciones de su arquero.

En las principales avenidas la circulación se encuentra demorada por los festejos

El desarrollo cambió antes del entretiempo, cuando un defensor italiano fue expulsado tras una falta sobre un atacante que avanzaba hacia el arco. Con un jugador más, Bosnia y Herzegovina adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad en el campo rival.

En los festejos se pueden ver banderas, bengalas y fuegos artificiales

En la segunda parte, el equipo local sostuvo el dominio territorial y generó varias aproximaciones, mientras Italia resistió y apostó por salidas aisladas. La igualdad llegó a pocos minutos del final, cuando, tras una serie de rebotes dentro del área, Bosnia y Herzegovina convirtió el 1 a 1 y encendió al público presente en el estadio.

Esquinas céntricas son algunos de los puntos de reunión para los festejos

El encuentro se extendió al tiempo suplementario, donde el conjunto balcánico mantuvo la iniciativa, aunque con menor intensidad, y no logró quebrar la resistencia italiana. La definición se trasladó entonces a los penales, instancia en la que Bosnia y Herzegovina mostró mayor precisión y se impuso por 4 a 1 para asegurar la clasificación. Bosnia y Herzegovina integrará el grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza.

La victoria definió además la eliminación de Italia, que quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. Según reflejaron medios italianos, el resultado generó lo que describieron como el “apocalipsis mundialista de Italia”, una “pesadilla” o un “desastre”.