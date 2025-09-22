Cuándo juega Fluminense vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2025: día, hora y TV

Fluminense y Lanús se enfrentan este martes en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El ganador avanzará a semifinales y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Universidad de Chile y Alianza Lima. El partido está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Maracaná, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El ‘Flu’ nunca ganó la Sudamericana, pero fue finalista en 2009, edición en la que cayó en el partido definitorio contra Liga de Quito. El Granate, por su parte, sueña con levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en 2013, cuando venció a Ponte Preta de Brasil, para tomarse revancha de la final que en 2020 perdió ante Defensa y Justicia.

En el encuentro de ida, disputado la semana pasada en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol agónico de Marcelino Moreno. De esta manera, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino consiguió hacerse fuerte en La Fortaleza y logró una victoria que le da cierto margen de tranquilidad para la revancha en Rio de Janeiro.

Fluminense vs. Lanús: todo lo que hay que saber

Vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Día : Martes 23 de septiembre.

: Martes 23 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Maracaná.

: Maracaná. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). Resultado de la ida: Lanús 1 - 0 Fluminense.

Fluminense vs. Lanús: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 21.30 en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Fluminense corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.64 contra los 6.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.80.