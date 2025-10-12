Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso de fecha FIFA: día, hora, TV y cómo ver online

La selección argentina disputará su segundo amistoso de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de octubre el próximo martes frente a Puerto Rico. El cotejo está programado a las 21 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami y se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano porque su victoria paga sustancialmente menos que una hipotética alegría de los centroamericanos.

El cotejo estuvo en duda. El mismo estaba previsto para el lunes 13 en Chicago, pero se postergó un día y se traslado al escenario de Inter Miami por el conflicto social que hay en “La Ciudad del Viento” a raíz de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó el choque y, luego de la alegría vs. Venezuela 1 a 0 el viernes pasado en el Hard Rock Stadium, el combinado albiceleste cerrará su gira en Estados Unidos frente a un rival muy inferior que no se clasificó al Mundial 2026 y tiene escasa historia en el fútbol internacional.

Emiliano Martínez quiere ser titular en la selección argentina vs. Venezuela Rebecca Blackwell - AP

Más allá de lo que tendrá enfrente, el entrenador Lionel Scaloni utilizará el juego para darle minutos a jugadores que no tuvieron participación ante la Vinotinto. A la baja de Thiago Almada antes de los entrenamientos por una lesión, se sumaron en las últimas horas las de Enzo Fernández y Franco Mastantuono, ambos desafectados por diversas dolencias.

Además, Lionel Messi, que se ausentó vs. el elenco venezolano, jugó este sábado en Inter Miami por la Major League Soccer (MLS) y está previsto que se reincorpore al plantel para jugar vs. los puertorriqueños. En ese contexto, tienen posibilidades de debutar oficialmente Lautaro River, Aníbal Moreno y José Manuel López.

Convocados de la selección argentina vs. Puerto Rico

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (Crystal Palace).

Facundo Cambeses (Racing).

Defensores

Gonzalo Montiel (River).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Lautaro Rivero (River).

Marcos Acuña (River).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Nicolás Paz (Como 1907).

Giovani Lo Celso (Real Betis).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Delanteros