Tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 11

El certamen que cierra la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
- 3 minutos de lectura'
La fecha 11 del Torneo Clausura 2025 se disputa desde este viernes 3 de octubre hasta el lunes 6, con varios platos fuertes, entre ellos los cruces de Boca y River ante Newell’s y Rosario Central, respectivamente; y el clásico cordobés en el que Talleres recibirá a Belgrano. A su vez, los equipos saben que no hay mucho margen de error para el objetivo que cada uno tenga: son 15 las fechas que componen la instancia regular. Las tablas de cada grupo y todos los detalles de los partido están disponibles en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.
La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.
Cronograma y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
Viernes 3 de octubre
- 19: Tigre vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
- 21.15: Unión vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
- 21.15: Argentinos Juniors vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Sábado 4 de octubre
- 14.30: Sarmiento vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
- 16.45: San Martín (SJ) vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-
- 19: Atlético Tucumán vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-
- 19: Huracán vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
- 21.15: Lanús vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Domingo 5 de octubre
- 14.30: Godoy Cruz vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
- 16.30: Estudiantes vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
- 16.45: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-
- 19.00: Boca vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
- 21.15: Rosario Central vs. River (Zona B) -ESPN Premium-
Lunes 6 de octubre
- 19: Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
- 21: Racing vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -TNT Sports-Así se juega la fecha 11
Así se juega la fecha 12
Viernes 10 de octubre
14.30: San Lorenzo vs. San Martín de San Juan.
16.15: Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors.
16.45: Central Córdoba vs. Unión.
18.30: Newell’s vs. Tigre.
Sábado 11 de octubre
14.30: Barracas Central vs. Boca Juniors.
16.45: Gimnasia vs. Talleres.
19: Banfield vs. Racing.
21.15: Belgrano vs. Estudiantes.
21.15: Vélez vs. Rosario Central.
Domingo 12 de octubre
14.30: Aldosivi vs. Huracán.
16.45: Instituto vs. Atlético Tucumán.
16.45: Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz.
19.15: River Plate vs. Sarmiento.
21.15: Independiente vs. Lanús.
Lunes 13 de octubre
18.30: Platense vs. Deportivo Riestra
