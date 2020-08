El esloveno Josep Ilicic, de Atalanta Fuente: Archivo - Crédito: AFP

En el programa Fox Sports Radio, el periodista Christian Martin contó que el jugador esloveno Josep Ilicic no jugará el partido correspondiente a los cuartos de final entre Atalanta-PSG, debido a una gran depresión que atraviesa el jugador y goleador del equipo italiano.

La historia de Ilicic es muy particular. Su padre fue asesinado cuando el jugador tenía tan solo un año, mientras se desarrollaba la guerra de los Balcanes entre croatas y bosnios. En la actual pandemia por coronavirus, al goleador entró en una fuerte depresión y se fue a su país con su familia.

La angustiante situación vivida en Bérgamo, una de las ciudades más castigadas por el covid-19, hizo que Ilicic quisiera volver a su país para refugiarse en su familia. El jugador tuvo una charla con el presidente del Atalanta, Antonio Percassi, y le comunicó que tenía pesadillas y que la grave situación en la ciudad italiana le hacía recordar lo que sufrió en su infancia.

Ilicic el día que le marcó cuatro goles a Valencia como visitante, el 10 de marzo, en la victoria 4-3 del conjunto italiano.

El cronista aseguró que cuando el club italiano le consultó al jugador por su vuelta a los entrenamientos, pensando en la Champions League, el goleador le contestó que no quería volver a Italia, que no podía correr, que no se sentía con ganas y que solo deseaba estar con su familia.

En la previa del duelo Atalanta vs. PSG, en la ciudad de Lisboa, se dio a conocer la noticia de que el jugador esloveno no se sumará al equipo italiano para el transcendental duelo de cuartos de final. El Atalanta disputa por primera vez esta instancia decisiva de la principal copa de equipos de Europa, luego de vencer al Valencia de España, cuando Ilicic anotó los cuatro tantos en la victoria de su equipo, para luego llevarse la pelota a su casa.