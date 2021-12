Atlético de Madrid: la “Década Simeone”, el partido que lo cambió todo y la actual mini crisis de resultados

A Diego Simeone el calendario le jugó una mala pasada. Festejó el jueves diez años al frente de Atlético de Madrid, el equipo de su vida, su segunda casa, allí donde se consagró como futbolista y con el que consiguió ocho trofeos: dos Ligas de España, dos Europa Leagues, dos Supercopas Europeas, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey. Su asignatura pendiente sigue siendo la Champions League. Celebra el aniversario redondo inmerso en una inédita crisis de resultados (cuatro derrotas al hilo), y su equipo marcha quinto en LaLiga, lejos de la cima y de la clasificación a la Champions League.

“Me quedo con todos los futbolistas que pasaron por el club y dieron la oportunidad al club y a nosotros de llegar a estos diez años”, se sinceró el Cholo en una entrevista con el diario español Marca. “Sin el acompañamiento del club en el crecimiento deportivo y sin el acompañado de los futbolistas que marcaron el camino para los que fueron viniendo posteriormente, nunca un entrenador podría llegar a este momento en el que estoy. Estoy agradecido a los futbolistas sobre todo porque son los que me permiten seguir bajando el mensaje que siento y poder demostrarlo dentro del campo”, continuó el ex DT de Catania (Italia), Estudiantes de La Plata, Racing, San Lorenzo y River.

Hace 10 años anunciamos el regreso de Diego Pablo @Simeone. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de lo que estamos consiguiendo juntos.#AúpaAtleti — Atlético de Madrid (@Atleti) December 23, 2021

Haciendo una retrospectiva de su carrera como entrenador en el Atlético, Simeone destaca un partido bisagra: la victoria 2-1 en la final de la Copa del Rey 2013 frente al Real Madrid en el mismísimo estadio Santiago Bernabéu. “Ganamos aquella Copa del Rey y empezamos a darnos cuenta de que en el fútbol nacional podíamos generar la posibilidad de ganar como pasó en la temporada siguiente en 2014. Creo que ese fue el estímulo y el momento quiebre para darnos cuenta de que aquel Real Madrid de Ronaldo, Mourinho, Bale, Benzema, Modric, Kroos, Alonso, Ramos o el Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi, Neymar... Podíamos competir contra ellos. Ahora parece fácil, pero entonces no era fácil para nada” , recalca Simeone en la entrevista con Marca.

La final de la Copa del Rey 2013

Sobre el futuro y cómo hacer para seguir ganando, el Cholo tiene todo claro. “Buscando seguir evolucionando con las características de los futbolistas. En realidad no somos nosotros los que imponemos la forma, son ellos los que te invitan a buscar el camino”, asegura el DT argentino. Y agrega: “Entonces nos salía muy bien ese 4-4-2 porque teníamos gente entregada para ese sistema y hoy tenemos futbolistas diferentes. Que los tenemos que encontrar y potenciar, pero tienen características diferentes y por ello iremos tras lo que ellos nos piden ”.

El video homenaje de Atlético de Madrid

Dentro de cuatro días se cumplirán 10 años del regreso de Diego Pablo @Simeone. Una década llena de desafíos y éxitos. ¡Seguimos!#LaPrimeraDécadaDeSimeone pic.twitter.com/eZLxTGjMjY — Atlético de Madrid (@Atleti) December 23, 2021

Simeone también recuerda que cuando aterrizó en la capital española tenía todo para perder. Catapultado a la condición de ídolo de los hinchas por su rendimiento adentro de la cancha, su llegada coincidió con un equipo en horas bajas, bajísimas. Era el desafío de su vida y los números muestran que lo superó con creces. ““Lo cierto es que nunca pensé en negativo. Creo que la parte del futbolista que fui nadie la va a borrar y según como uno se maneje en la vida social y como se maneje en el día a día en el club y con los aficionados, eso se mantendrá. Creo que tengo un perfil y no lo voy a cambiar ”, evoca el Cholo.

En la entrevista con Marca, Simeone confiesa que nunca pensó el éxito que tendría. “Sería un mentiroso si dijera que imaginaba esto. Lo primero que hice fue ver el plantel y recuerdo que era muy bueno”, rememora. Y añade: “El recuerdo que tengo es que le hacían muchos goles y hacía muchos goles. Entonces dije, esto es muy simple. Hay que trabajar la parte defensiva y potenciar el trabajo colectivo porque el equipo juega bien. Había unas edades muy buenas en todos los futbolistas, comprometido para trabajar y salió lo que se vio. Un equipo que entusiasmaba, que contagiaba y que fueron copiando muchos entrenadores. Eso potencia aún más aquel trabajo”.

Dientes apretados, un gesto típico de Diego Simeone, el entrenador que celebra diez años al frente de Atlético de Madrid. Angel Fernandez - AP

Además de la entrevista con el diario madrileño, Simeone publicó un mensaje a través de sus redes sociales para saludar a los hinchas colchoneros en este aniversario. “Queridos aficionados del Atlético de Madrid: Se cumplen 10 años desde mi llegada como entrenador y no quería pasar el día sin dejar de agradecer su apoyo desde el primer momento. Es inevitable que se me vengan innumerables recuerdos de momentos pasados juntos, alegrías enormes y tristezas que hemos ido superando ”, escribió el ex mediocampista de Vélez, Pisa (Italia), Inter (Italia), Lazio (Italia) y Atlético de Madrid, entre otros equipos.