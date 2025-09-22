Balón de Oro 2025, en vivo: cómo ver online la ceremonia

Este lunes 22 de septiembre, a partir de las 16 (horario argentino) y en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se realiza la gala del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal (Barcelona) y Ousmane Dembélé (PSG) son los máximos favoritos a quedarse con el galardón. La ceremonia se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Claro Sports y la plataforma del Balón de Oro.

El actual poseedor del prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada es el español Rodri, de Manchester City, que no figura entre los nominados, por lo que no podrá defender dicho galardón. Lo que si está claro es que cualquiera que se lo adjudique se sumará a la lista de ganadores, ya que ninguno de los 30 candidatos lo consiguió anteriormente.

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los dos máximos favoritos a ganar el Balón de Oro 2025 Collage

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2025

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se transmite en vivo únicamente por streaming a través de Claro Sports y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

Los demás reconocimientos serán: Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa masculino y femenino (a los mejores Sub 21), Trofeo Lev Yashin masculino y femenino (mejores arqueros), Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximos goleadores entre clubes y selecciones), Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejores DT’s), Club del Año masculino y femenino, y Premio Sócrates (reconoce a quienes realizaron acciones solidarias).

Emiliano 'Dibu' Martínez obtuvo el premio Lev Yashin en los últimos dos años; está nominado en este 2025 FRANCK FIFE - AFP

Apuestas para el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (PSG / Francia) - 1.25

(PSG / Francia) - 1.25 Lamine Yamal (Barcelona / España) - 5.00

(Barcelona / España) - 5.00 Vitinha (PSG / Portugal) - 11.00

(PSG / Portugal) - 11.00 Raphinha (Barcelona / Brasil) - 15.00

(Barcelona / Brasil) - 15.00 Mohamed Salah (Liverpool / Egipto) - 17.00

Todos los ganadores del Balón de Oro