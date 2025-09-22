Balón de Oro 2025, en vivo: cómo ver online la ceremonia

El premio otorgado por la revista France Football reconoce al mejor futbolista de la temporada; el evento se puede seguir únicamente por streaming
Este lunes 22 de septiembre, a partir de las 16 (horario argentino) y en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se realiza la gala del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal (Barcelona) y Ousmane Dembélé (PSG) son los máximos favoritos a quedarse con el galardón. La ceremonia se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Claro Sports y la plataforma del Balón de Oro.
El actual poseedor del prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada es el español Rodri, de Manchester City, que no figura entre los nominados, por lo que no podrá defender dicho galardón. Lo que si está claro es que cualquiera que se lo adjudique se sumará a la lista de ganadores, ya que ninguno de los 30 candidatos lo consiguió anteriormente.
Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2025
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se transmite en vivo únicamente por streaming a través de Claro Sports y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).
Los demás reconocimientos serán: Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa masculino y femenino (a los mejores Sub 21), Trofeo Lev Yashin masculino y femenino (mejores arqueros), Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximos goleadores entre clubes y selecciones), Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejores DT’s), Club del Año masculino y femenino, y Premio Sócrates (reconoce a quienes realizaron acciones solidarias).
Apuestas para el Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (PSG / Francia) - 1.25
- Lamine Yamal (Barcelona / España) - 5.00
- Vitinha (PSG / Portugal) - 11.00
- Raphinha (Barcelona / Brasil) - 15.00
- Mohamed Salah (Liverpool / Egipto) - 17.00
Todos los ganadores del Balón de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - Ocho
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cinco
- Michel Platini (Francia), Johan Cruyff y Marco van Basten (Países Bajos) - Tres cada uno
- Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Ronaldo Nazário (Brasil), Alfredo Di Stéfano (Argentina) y Kevin Keegan (Inglaterra) - Dos cada uno
- Luis Suárez y Rodri (España); Eusébio y Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews, Michael Owen, George Best y Bobby Charton (Inglaterra); Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa y Karim Benzema (Francia); Lothar Matthaus, Matthias Sammer y Gerd Müller (Alemania); Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Gianni Rivera (Italia); Ruud Gullit (Países Bajos); Hristo Stoichkov (Bulgaria); Andriy Shevchenko (Ucrania); Ronaldinho, Rivaldo y Kaká (Brasil); Allan Simonsen (Dinamarca); Omar Sivori (Argentina - Italia); Josef Masopust y Pavel Nedved (Checoslovaquia - República Checa); Igor Belanov, Oleg Blojin y Lev Yashin (Unión Soviética); Denis Law (Escocia); Floran Albert (Hungría); George Weah (Liberia) y Luka Modric (Croacia) - Uno cada uno
